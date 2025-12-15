Florencia Cassi: quién es, edad y más de la presentadora de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Tras confirmarse el receso del Desafío Siglo XXI, esta noche a las 8:00 p. m. llega La vuelta al mundo en 80 risas, el programa de humor que muestra una manera divertida y diferente de conocer los lugares turísticos más impresionantes del mundo. En esta oportunidad y por primera vez, Colombia será uno de los destinos.

Carolina Cruz y Suso el paspi, viajarán a Puerto Rico y Guatemala. Melina Ramírez y Don Jediondo, irán rumbo a Europa, específicamente a Croacia, Hungría y Eslovenia. Laura Tobón y Boyacomán estarán en Pekín y Shanghái, en China; Juan Diego Vanegas y Piroberta llegarán a Canadá, Toronto, las Cataratas de Niágara y Búffalo. Además, a este grupo de presentadores se unen Carolina Soto y Leonardo Cuervo, quienes viajarán a Sudáfrica y Tanzania en África. Finalmente, Jhovanoty le da la bienvenida al programa a Florencia Cassi, a quien le enseñará la cultura colombiana desde Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Amazonas y Boyacá.

Presentadores de 'La vuelta al mundo en 80 risas'. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Quién es Florencia Cassi y cuántos años tiene?

Florencia es una reconocida modelo, humorista y presentadora nacida el 13 de julio de 1985 en Argentina. En su perfil de Instagram donde tiene 997 mil seguidores, también se describe como amante del fitness y nutricionista. En una oportunidad escribió en una publicación: “Yo subo imágenes en lugares bonitos, de modelo, conduciendo, contando chistes, o haciendo ejercicio y recetas. Mi idea con esto es motivarlos a llevar una dieta saludable, a moverse un poco, a darse sus gustos y a reírse también para sanar el alma. En ningún caso mi intención es que se comparen conmigo o que crean que tengo una vida soñada”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La argentina de 40 años expresó su emoción por ser parte de este proyecto de Caracol Televisión: “Me tocó el mejor compañero. Con él me divertí mucho, pero, además, aprendí y pude ver lo profesional y generoso que es. Siempre ayudando y queriendo ver brillar a lo demás”, dijo refiriéndose a Jhovanoty, su pareja en su recorrido por Colombia. Florencia creció en su país natal, pero decidió dar un gran paso en su carrera y mudarse al México en busca de nuevas oportunidades en el mundo del modelaje profesional.

En este país, ha logrado combinar su carrera como modelo con su participación en diversas iniciativas de entretenimiento en redes sociales y colaboraciones con personalidades del medio. Además de su presencia en redes, Cassi ha trabajado con marcas y agencias enfocadas en el fitness y el estilo de vida, representándolas en diferentes campañas de modelaje.