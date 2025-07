Florinda Meza desconfiaba de Chespirito: “Estaba furiosa cuando él llegaba tarde”

El estreno de ‘Chespirito: sin querer queriendo’, la miniserie que recorre la carrera de Roberto Gomez Bolaños, así como los aspectos más relevantes de su vida personal, hizo que los fans de ‘Chespirito´ en el mundo entero volvieran a hablar de la relación del genio mexicano y Florinda Meza, cuyo romance terminó con el matrimonio del actor y escritor con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos.

Aunque la relación entre ‘Popis’ y ‘Chespirito’ duró alrededor de 40 años e incluso hubo matrimonio, en 2014, y durante este tiempo parecían llevarse a las mil maravillas, no todo fue tan romántico, y así lo dejó ver Florinda Meza en una entrevista que, en 2019, le concedió al youtuber conocido como El Escorpión Dorado. En esta conversación, en un automóvil en movimiento, en la época en que se encontraba en medio de la promoción de la película ‘Dulce familia’, la actriz habló de sus ‘broncas’ con Gómez Bolaños, propiciadas por sus salidas que podían prolongarse hasta altas horas de la noche.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvieron juntos hasta el muerte del actor y escritor, el 28 de noviembre de 2014. Fotografía por: Cortesía

‘La estrategia’ de Florinda Meza

‘Doña Florinda´ le contó al generador de contenido que Roberto solía verse con un grupo muy cercano, “sus amigos Los Aracuanes o ‘el Tigre’, a veces se iba a comer con Emilio Azcárraga y eran amigos, y llegaba muy tarde…Yo soy bien inteligente y sabía que ‘el Tigre’ no dejaba pasar una, y que en esas reuniones de comida que se alargaban tanto, pues seguro había muchachas”, y agregó con ironía, “digo que no más para alegrarles la pupila, digo no más se la pasaban jugando manitas calientes”. Con el pasar de las horas a la compañera de Gómez Bolaños se le iba despertando la furia, aunque la disimulaba muy bien. “Yo estaba furiosa cuando él llegaba tarde, pero cuando oía el motor del coche, rápido me metía a la cama y me hacía la dormida”.

¿Roberto Gómez Bolaños le hizo una escena a Florinda Meza?

El célebre ‘Chapulín colorado’ la despertaba porque quería darle explicaciones de su ausencia, pero Meza, también fingiendo, le restaba importancia al asunto, diciéndole que dejara los argumentos para el día siguiente. Al parecer, esa ‘despreocupación’, causó efecto en el comediante, tanto que una vez, le contó Florinda al ‘Escorpión’, le hizo un reclamo. “Un día, después de que le hice eso muchas veces, se pone furioso y me dice, ‘llego tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si vengo de andar con viejas o no y ni me tomas en cuenta”, contó divertida la actriz, quien en su papel de ‘la Chimoltrufia’ hizo célebre la frase “como digo una cosa, digo otra”.