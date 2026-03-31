Florinda Meza respondió a explosivas declaraciones de Carlos Villagrán: “Es obvio”

Durante años, la tensa relación entre Florinda Meza y Carlos Villagrán no ha pasado desapercibida. Con el paso del tiempo, los actores, quienes le dieron vida a dola Florinda y a Quico, han tenido varios desencuentros, muchos de los cuales parecen estar relacionados con un supuesto romance que habría surgido durante las grabaciones de la serie.

Villagrán ha dejado entrever en varias entrevistas que tuvo una relación sentimental con Meza, algo que ha incomodado a la actriz. Ella ha evitado profundizar en el tema en varias ocasiones y ha desmentido algunas versiones al respecto. Además, antiguos conflictos laborales y disputas sobre los derechos de los personajes también han contribuido al deterioro de las relaciones entre varios miembros del elenco. En este contexto, unas recientes declaraciones de Villagrán avivaron las heridas que hay entre los dos íconos de El Chavo del 8.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre declaraciones de Carlos Villagrán?

En los últimos días, se hizo viral una entrevista que concedió Carlos Villagrán donde se refería a la supuesta relación sentimental que sostuvo con la actriz, quien fue esposa de Roberto Gómez Bolaños.

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Florinda Meza y Carlos Villagrán. Fotografía por: Instagram y cortesía

Según sus palabras, Meza era quien insistía en acercarse a él durante el rodaje de la serie. Villagrán afirmó que su compañera tomaba la iniciativa para sostener encuentros fuera del trabajo, hasta que, supuestamente, él tuvo que pedirle ayuda a Gómez Bolaños para frenar la situación, pues él no tenía ningún interés romántico.

Luego de viralizarse esas declaraciones, Florinda Meza fue abordada por varios periodistas en un aeropuerto de México, donde contestó con evidente indignación a lo que dijo su excompañero de elenco. “Cuando la gente necesita recargarse en alguien lo hace, eso es obvio. Mi vida es mi vida y solamente yo y también Dios, sabemos lo que es mi vida”, dijo.

Luego, ante la insistencia de los medios, agregó: “¿Qué quieren que diga? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que alguien hablara así de su hermana, de su madre, de su abuela, de su tía? A veces está uno muy desprotegido”.

Muchos internautas dejaron sus comentarios con respecto a las palabras, tanto de Villagrán, como de Florinda. “Un caballero de verdad, no habla así de una dama”, “él ha estado obsesionado con ella, no hay día que no la nombre”, “Quico no sabe de caballerosidad, esas cosas no se dicen”, “el que presume de algo, significa que no pasó nada”, “debe haber respeto entre ambos”, “qué turbio todo, cuando en la serie hacían de mamá e hijo”.