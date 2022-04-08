Fractura en la familia Beckham ¿Por qué Brooklyn bloqueó a David y Victoria de redes?

En medio de los rumores sobre una fractura familiar, recientemente se conoció la supuesta razón por la que Brooklyn Beckham bloqueó en redes sociales a sus padres, Victoria y David Beckham, y a sus hermanos Cruz, Romeo y Harper.

Este gesto, que podría parecer irrelevante, terminó por confirmar públicamente una tensión que hasta ahora solo se insinuaba.

El motivo por el que Brooklyn Beckham habría bloqueado a sus papás

De acuerdo con fuentes citadas por US Sun, la decisión del joven de 26 años se habría dado de manera repentina, luego de sentir que su espacio personal estaba siendo invadido.

Según el informante consultado por el medio, Brooklyn optó por bloquear a su familia como una forma de marcar límites y manejar el conflicto en privado, lejos del escrutinio público y de las redes sociales.

“El objetivo de Brooklyn es resolver sus problemas familiares de manera privada y no a través de Instagram u otras plataformas”, aseguró la fuente. Sin embargo, la medida tuvo un efecto completamente contrario, ya que terminó exponiendo el distanciamiento ante millones de seguidores alrededor del mundo.

Aunque desde hace meses se hablaba de una crisis dentro del clan Beckham, no había una confirmación tan evidente de una ruptura como la que supuso el bloqueo de Brooklyn.

“Todo esto salió de la nada y ocurre justo en la temporada navideña, cuando las familias suelen reunirse. Es devastador”, agregó el informante citado por US Sun, subrayando el impacto emocional que la situación habría tenido dentro del núcleo familiar.

Según esa misma versión, Cruz y Romeo Beckham estarían especialmente molestos, al considerar que el bloqueo fue percibido como un ataque público hacia ellos y hacia sus padres. La incomodidad no solo se habría dado por la acción en sí, sino por la forma en la que el conflicto terminó ventilándose, pese a la supuesta intención de Brooklyn de evitar una confrontación mediática.

En medio de la controversia, Cruz Beckham se pronunció públicamente. A través de sus redes sociales, el joven desmintió los rumores que señalaban que David y Victoria Beckham habían dejado de seguir a Brooklyn por iniciativa propia.

Hasta el momento, ni Brooklyn ni sus padres han emitido declaraciones oficiales directas sobre el conflicto. La familia ha optado por el silencio, mientras el tema sigue generando reacciones y análisis en medios internacionales, especialmente por tratarse de una de las familias más mediáticas del entretenimiento y el deporte.

