Frank Martínez sorprende con su final de año y anticipa un nuevo rumbo para 2026

Frank Martínez cerrará el 2025 con las últimas funciones de su show ¿Quién dijo miedo?: en Bogotá este 11 de diciembre (teatro Astor Plaza) y en Medellín los 12 y 13 de diciembre (teatro de la Universidad de Medellín). El comediante paisa llega a estas funciones tras un año de presentaciones en distintas ciudades del país y con un montaje que lo acompañó durante todo el 2025.

“Yo cada año estreno show, y al de este año le puse así porque todo el show es con una temática paranormal, de miedos, de sustos”, explicó sobre el concepto. “Hice una compilación de los diez momentos más aterradores en la vida de Frank, y los convertí en un show de comedia (...) Lo que más me emociona es que la gente se lleve mis miedos y que los hagamos cada vez más grandes”, expresó sobre esta presentación que tiene una duración de hora y media.

¿De qué trata ‘¿Quién dijo miedo?’, el show de Frank Martínez?

El espectáculo es una mezcla de anécdotas personales, reflexiones sobre el miedo cotidiano y humor. Frank Martínez contó que se enfocó en situaciones de la vida diaria que a veces no se valoran como aterradoras, aunque sí lo sean: “Me puse a analizar un montón de vainas que vivimos a diario y a las que uno no les da la trascendencia que debería”.

Parte del material viene de su infancia y de experiencias que para muchos pueden ser comunes, como crecer con pocos recursos. “Uno que crece en otras condiciones, cualquier cosa le puede causar terror: desde que te corten los servicios. Uno como pobre tiene muchos motivos para asustarse”, comentó entre risas.

El show mezcla narración en vivo con atmósfera temática. Frank Martínez destacó la escenografía y la ambientación: “El show tiene una escenografía muy bacana y la voz del video de arranque es de Rafa Taibo, el de Ellos están aquí. Toda la atmósfera va para ese lado”.

Sobre el proceso de convertir sus miedos en chistes, ‘El Flaco’ mencionó: “A través de la comedia uno puede exorcizar todo. Muchas de las cosas que cuento obviamente van bajaditas al tono de comedia para hacerlo más digerible para la gente y que no se caguen del susto, porque lo que yo viví fue fuerte... Fue un ejercicio liberador”.

Lo que sigue para Frank Martínez: ‘Extraordinariamente imperfecto’ en 2026

Para 2026, ‘El Flaco’ tiene listo un nuevo espectáculo: Extraordinariamente imperfecto. El nombre, dijo, ya por sí solo tiene “algo mágico”.

“Siento que es un resumen de mi vida, de muchos sucesos maravillosos que no han tenido un final feliz”, explicó. Este nuevo show parte de la idea de ver el humor incluso en las derrotas: “He perdido nueve veces los India Catalina, perdí la final de MasterChef. O sea, he perdido todo. Pero siempre he salido como muy victorioso de esas derrotas. Para mucha gente puede ser ‘perdió’, ‘perdió’, ‘perdió’, pero para mí, para un comediante, es una chimba perder”.

Frank Martínez destacó que ese enfoque le da una licencia especial para hablar. El proceso creativo lo tiene entusiasmado: “Estoy súper maravillado, dándole gracias a Dios, a la vida y a mi cabeza por poder transformar una idea en un chiste. Verlo en la cara de la gente, ver cómo evoluciona: de la idea que escribí, a cómo la dije la primera vez, a cómo la digo ya… El chiste mismo va pidiendo: ‘métame esto, sáquele esto’.”

En la construcción del show quiere ir más allá de su primera idea: “No quedarme con el primer chiste o la primera idea que se me ocurre, sino partir de ahí y buscar qué es lo maravilloso de ir cambiando esa idea. Dejar que la idea misma surja”.

Frank Martínez dijo que aprovechará enero —aunque el Mundial interferirá con la programación de funciones— para adelantar escritura y armado del espectáculo, con la intención de estrenarlo durante el primer semestre de 2026.