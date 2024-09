Franko Bonilla sorprendió con nuevo mensaje a Cony Camelo: “Rayó en la grosería”

Franko Bonilla se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia y, tras su salida del programa, habló con la revista Vea sobre su experiencia en el programa y también de algunos compañeros, como Cony Camelo.

¿Qué dijo Franko Bonilla sobre Cony Camelo?

En medio de su charla con Vea, el comediante aseguró que, a pesar de no haber sido muy cercano a sus compañeros, guarda buenos recuerdos y un cariño especial por la mayoría de ellos.

“Debo decir que con la única persona que no hubo la oportunidad de poder iniciar una relación mínimamente fue con Cony Camelo. De resto, solo puedo hablar bellezas y me siento un privilegiado de la vida de haber compartido con Víctor Mallarino, Catherine Ibargüen, Jacko (Jacques Toukhmanian), Marcela Gallardo, Ilenia... todos”, expresó inicialmente.

Fue entonces cuando le preguntamos a Franko Bonilla cómo se imaginaría que sería su reacción ante un encuentro con Cony Camelo. Su respuesta fue contundente.

“Voy a decir algo que me entristece, pero de darse ese encuentro es inevitable que yo llegué como con miedo y susto de la intransigencia de esta mujer, así como de su carácter. De un carácter que yo creo que ya no se puede llamar ‘fuerte’ porque Colombia fue testigo de que rayó en la grosería y en la mala educación, tras referirse a un compañero como ‘petardo’ o gritarme en los retos”, expresó en los micrófonos de Vea.

“Yo estoy abierto a poder hablar con ella y, como lo he dicho en otros medios, tengo cierta impotencia porque Cony Camelo no se dio la oportunidad de conocerme ni diez minutos, como para tener algunos elementos de juicio y decir: ‘Definitivamente ese man es un petardo’ ¡Eso me parece 100% injusto!”, agregó el exparticipante de MasterChef Celebrity.

¿A Franko Bonilla le gustaría volver a encontrarse con Cony Camelo?

“Quisiera que eso se dé, por supuesto que quiero. Perfectamente, podría sentarme a tomar un café y le harías las preguntas necesarias: ¿Por qué esa actitud conmigo? ¿Por qué le caí tan mal? Yo guardo la esperanza de que en el fondo haya una Cony muy bacana a quien, tal vez, le afectó la intensidad de los juegos y el rigor que los retos de cocina suponían, y que por eso se haya comportado así. Me cuesta y me niego a creer que haya una persona tan mala, porque siento que es una de una mala persona tratar de esa forma a alguien. Tengo esperanza de que esa conversación se dé en algún momento”, concluyó Franko Bonilla en su entrevista con Vea.