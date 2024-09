El cantante que pasó de ser maltratado por su padrastro a ayudar niños vulnerables

Yefry Lemus es un cantante que también ha trabajado como director de obras de teatro, dramaturgo, actor, presentador de televisión y coreógrafo. Sin embargo, detrás del glamour del mundo artístico se esconde una historia de superación y resiliencia que él mismo reveló en una exclusiva entrevista con la revista Vea.

La historia de Yefry Lemus

Nació en Guatemala y su educación estuvo a cargo de un colegio masculino donde se relacionó con las artes y el deporte, sobre todo fuera de las jornadas escolares, pues prefería invertir su tiempo libre en estas actividades a estar en casa con la pareja de su madre.

“Yo fui un niño que vivió en un mundo de fantasía porque no tuve experiencias muy buenas (...) Tuve un padrastro cuyo paso en mi vida fue muy turbio. Él afectó a mi mamá, a mis hermanos y a mí”, comentó Yefry Lemus ante los micrófonos de Vea.

“Yo cantaba en el coro de la iglesia, por ejemplo, y él me prohibió hacerlo porque, según él, cantar era para homosexuales y era pecado (...) Yo sufrí abuso físico y psicológico de este sujeto. Él me pegaba como si yo fuera un trapeador y me mandaba a dormir en un gallinero lleno de arañas. Yo sé lo que es que te ahorquen contra la pared o te arrastren por el suelo (...) Yo tenía 12 años, lloraba y le preguntaba a Dios por qué había nacido en esa familia. Yo tenía fe en Dios, pero no tenía más paciencia. No sabía si en una de esas golpizas me iban a matar a mí, a mi mamá o a mis hermanos”, agregó el intérprete de canciones como Qué difícil y Sin ti.

"Es difícil recordar esto porque pude no haberlo logrado, pero lo hice", Yefry Lemus en su entrevista con Vea. Fotografía por: Diego Mariño/Revista Vea

Yefry Lemus y la sanación a través del arte

El guatemalteco mencionó que, en la música y la actuación, así como en algunos deportes, encontró el refugio necesario para poder canalizar las emociones y sentimientos que le generaba el maltrato de su padrastro.

“La vida se encargó de que él esté donde está ahora y no lo quiero volver a ver en mi vida, pero no le deseo ningún mal y eso me hace feliz porque estoy en paz. Por eso yo defiendo el arte, porque sé que a través del arte se puede sanar. Alguien muy sabio dijo que un artista más es un delincuente menos”, explicó Yefry Lemus, quien tiene clara su iniciativa de apoyar a niños en condiciones de vulnerabilidad que también quieran ser artistas.

“Me gusta apoyar mucho a los jóvenes por lo mismo que te cuento ¡Qué complicado es que un niño quiera ser cantante y frenen sus sueños! He becado a una gran cantidad de niños, muchos de quienes ya son adolescentes o adultos, para que puedan hacer sus sueños realidad. He visto cómo muchos de ellos ahora son maestros en las tablas, bailarines, escritores y muy buenos artistas”, concluyó Yefry Lemus sobre el tema.