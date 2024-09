Freddy Burbano reapareció tras dos años del fatal accidente en el que estuvo involucrado

En la madrugada del 9 de julio de 2022, Freddy Burbano resultó involucrado en un accidente de tránsito en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El hecho dejó una persona fallecida: Karen Molina, de 21 años, quien se movilizaba en el taxi contra el que chocó el intérprete de música popular.

Según la Fiscalía General de la Nación, el deceso de la joven habría sido resultado de varios factores determinantes, entre estos el grado 3 de embriaguez que arrojó la prueba de alcoholemia al artista, así como el exceso de velocidad con el que, al parecer, se movilizaba el vehículo de servicio público.

¿Qué ha pasado con Freddy Burbano después del accidente?

Dos años y tres meses después de lo ocurrido, el putumayense reapareció ante los medios de comunicación. En una charla con La Red, por ejemplo, recordó que el proceso judicial por este caso continúa y todavía no se ha dictado una sentencia.

“Esto es un proceso bastante complejo y estamos esperando nuevas fechas de audiencia. Estamos trabajando así y a la espera de lo que diga el juez. He puesto la cara, he hablado con la familia y con la mamá de Karen, pero es algo que hay que saber llevar. Esperar que, con la bendición de Dios, todo salga de la mejor manera para todos”, expresó Freddy Burbano.

“Todavía estamos afectados, sobre todo emocionalmente, porque mi familia sufre mucho con este tema. Económicamente también estoy muy golpeado porque todo se vino al piso: contratos y conciertos. Incluso, hay gente que todavía piensa que estoy en la cárcel y eso afecta bastante. Me ha tocado salir a rebuscármela y a recordar viejos tiempos, haciendo cosas que no pensé que volvería a hacer”, agregó el cantante, quien también mencionó que ahora cobra menos del 50% por sus presentaciones.

Freddy Burbano, en búsqueda de una segunda oportunidad

En su entrevista con La Red, Burbano aceptó que cometió un error al haber conducido bajo los efectos del alcohol. No obstante, reiteró en varios momentos de la charla que no es el único culpable en la muerte de Karen Molina.

“Acepto que me equivoqué, pero pienso también que no es 100 % mi responsabilidad. Hay varias cosas que la gente no sabe y piensa que fui el total culpable, pero no saben que el taxista iba a cierta velocidad”, aseveró.

Por último, Freddy Burbano dio a conocer que trabaja en nuevos proyectos musicales que le permitan seguir su camino como artista.