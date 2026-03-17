Frederik Oldenburg, exnovio de Carmen Villalobos, estaría saliendo con reconocida atleta

En semanas recientes, la vida personal de Frederik Oldenburg ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales, especialmente tras su ruptura con Carmen Villalobos, confirmada a comienzos de este 2026.

Aunque en su momento ambos optaron por manejar la situación con discreción, nuevas versiones han reactivado el interés en lo que ocurre fuera de cámaras. El presentador, reconocido por su trabajo en realities deportivos, ha sido mencionado recientemente en reportes de prensa internacional que apuntan a un posible nuevo vínculo sentimental. Sin embargo, hasta ahora, no existe un pronunciamiento directo de su parte que confirme o desmienta esta información.

¿Quién sería la nueva novia de Frederik Oldenburg?

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Oldenburg estaría siendo relacionado con Marjanca Polutnik, una deportista y personalidad televisiva originaria de Eslovenia. La mujer es conocida por su participación en ‘Exatlon Slovenija’ y por su actividad en redes sociales, donde comparte contenido enfocado en el fitness y el estilo de vida.

Según las versiones difundidas, ambos habrían coincidido en República Dominicana, país donde se graban distintas ediciones del formato ‘Exatlón’. Ese encuentro habría dado paso inicialmente a una cercanía que, con el tiempo, habría evolucionado.

Entre los elementos que han llamado la atención se encuentran interacciones en redes sociales que datan de 2024, así como la coincidencia en eventos públicos. Uno de los más recientes habría sido un partido de béisbol entre República Dominicana y Venezuela, al que ambos asistieron y del que compartieron imágenes por separado, sin aparecer juntos.

Pese a estas señales, las mismas fuentes indican que Frederik Oldenburg se referiría a Polutnik como “una amiga”, lo que mantiene la situación en el terreno de la especulación.

Estas versiones surgen semanas después de que se conociera el final de su relación con Carmen Villalobos, una historia que, según trascendió, ya atravesaba un distanciamiento previo antes de hacerse pública. En ese contexto, también circularon rumores sobre una posible infidelidad, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado esa versión.

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