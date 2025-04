Fredy Guarín celebró un año en rehabilitación tras su lucha contra el alcoholismo

Fredy Guarín, recordado por su trayectoria en el fútbol y por su vida personal fuera de las canchas, sorprendió el pasado 19 de abril al compartir un mensaje en sus redes sociales que refleja un momento clave en su vida.

El boyacense, quien fue pareja de las modelos Sara Uribe y Andreina Fiallo, contó a sus seguidores que completó un año de su proceso de rehabilitación contra el alcoholismo, una enfermedad que no solo marcó el final anticipado de su carrera como deportista, sino que también provocó distanciamientos con sus seres queridos.

El mensaje de Fredy Guarín tras un año sin beber alcohol

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exfutbolista relató el significado que tiene para él haber alcanzado este primer año de sobriedad. En su mensaje, reconoció que la decisión de iniciar este proceso no fue sencilla, pero destacó que ahora vive una vida distinta y con nuevos propósitos.

“Hoy hace un año me desperté con la firme decisión de cambiar mi vida y aunque no ha sido para nada fácil, hoy celebro con mucho orgullo todo lo que me regala la recuperación”, escribió Fredy Guarín, quien es padre de tres hijos, dos de ellos con Andreina Fiallo (Daniel y Danna) y uno con Sara Uribe (Jacobo).

La antigua estrella de la selección Colombia también relató cómo enfrentó el inicio de su proceso: “Ese día me rendí ante mi adicción, y le entregué el control de mi vida a Dios, que me fue guiando para tomar las decisiones adecuadas. Hoy vivo una vida digna e inspiro a otros a encontrarle sentido a la vida”.

Por último, Fredy Guarín aprovechó para enviar un mensaje de aliento a quienes atraviesan circunstancias similares y subrayó la importancia de vivir en el presente: “Gracias infinitas a todos y quiero decirles que sí es posible y que se animen a vivir un día a la vez. Los quiero mucho”.

Estas palabras fueron acompañadas por una imagen que reflejaba tranquilidad y gratitud, en un momento personal que ‘Guaro’ decidió compartir como parte de su camino de recuperación y como testimonio de que es posible afrontar y superar la adicción.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí