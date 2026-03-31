¿Fredy Guarín y Andreina Fiallo volvieron? Este detalle en redes generó rumores

La separación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo fue una de las más comentadas del mundo de la farándula en Colombia. En ese momento, el exfutbolista de la Selección Colombia fue fuertemente criticado por haber iniciado un romance con Sara Uribe mientras todavía estaba casado con la madre de sus hijos mayores. No obstante, su relación con la exparticipante de La casa de los famosos tampoco prosperó.

Después de la separación, Andreina Fiallo decidió hablar en varias ocasiones, dejando claro que la situación había sido complicada y emocionalmente agotadora. Por otro lado, luego de eso, Guarín enfrentó un proceso personal importante. El exmediocampista, quien pasó por equipos como el Inter de Milán y el FC Porto, admitió públicamente que estaba pasando por momentos difíciles en su vida personal, entre ellos, una lucha contra el alcoholismo. Con el tiempo, ha compartido mensajes sobre su proceso de recuperación y crecimiento, lo que muchos han interpretado como un esfuerzo por reconstruir su vida lejos de las controversias.

¿Qué pasó con Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Hace unas semanas, Fredy y su exesposa se reencontraron para celebrar los 15 años de su hija Danna. Según las imágenes y los comentarios que ellos mismos hicieron en redes, al parecer dejaron atrás las diferencias y ahora tienen una relación más cordial, que tiene mucho que ver también con el cambio de vida que tuvo el deportista en los últimos meses.

No obstante, en estos días han surgido rumores en redes sociales que afirman que la expareja se habría dado una nueva oportunidad en el amor, pues, recientemente, Guarín compartió un video contando cómo ha logrado mantenerse firme en su tratamiento y en su recuperación.

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Junto al clip, escribió: “A veces creemos que la recuperación es una sola decisión, pero en realidad son pequeñas acciones todos los días. Estas son 5 cosas que me mantienen firme y me dan fuerza, pero hay algo que las sostiene a todas: Dios. Porque cuando todo parece tambalear, es en Él donde encuentro dirección, propósito y esperanza. Este mensaje es para ti, que estás luchando, que estás intentando, que no te has rendido. No tienes que hacerlo solo. Siempre hay una fuerza más grande sosteniéndote incluso cuando no la ves”.

En ese post, que acumula más de 7 mil likes, hubo un comentario que terminó llamando la atención. Andreina no dudó en apoyarlo dejando un emoticón que representa celebración, alegría y agradecimiento, otro de una roca que simboliza firmeza y fortaleza y un corazón con curita que significa sanación emocional.

Por esa razón, los internautas dejaron sus comentarios, muchos asegurando que es una señal de reconciliación: “ojalá se den una nueva oportunidad”, “el amor todo lo puede”, “deberían de darse otra oportunidad hacen bonita pareja”, “tú eres el amor de su vida, y todos lo sabemos, independientemente de sus errores”, “vuelvan por favor”.