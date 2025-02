Fuera de ‘Yo me llamo’, imitador de Manuel Turizo dejó mensaje para Amparo Grisales

El capítulo 29 de Yo me llamo estuvo cargado de sorpresas, como la eliminación del peruano Fabricio Gallarday, imitador de Manuel Turizo en el programa de Caracol Televisión. Luego de su presentación en el ‘templo de la imitación’, el participante recibió varias críticas de Amparo Grisales, aunque también algunos elogios de su parte.

Los comentarios de ‘La Diva de Divas’ y del resto del jurado, así como la accidentada interpretación del doble de Jessi Uribe, parecían darle a Gallarday una nueva oportunidad. Sin embargo, su nombre fue el elegido para salir de la competencia.

Imitador de Manuel Turizo en ‘Yo me llamo’ dejó recado para Amparo Grisales

Luego de su eliminación, Fabricio concedió una entrevista a Caracoltv.com y allí habló sobre todo lo relacionado a su experiencia con el concurso del Canal Caracol.

Inicialmente, el imitador de Manuel Turizo agradeció la oportunidad que le brindó Yo me llamo y, de paso, los seguidores que esta experiencia le hizo adquirir en redes sociales. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para dejarle saber a los jurados que no estuvo de acuerdo con su decisión.

“Hubo errores más notorios en otros compañeros… y quizás hasta más graves”, comentó el artista peruano, quien hizo referencia a la accidentada presentación del doble de Jessi Uribe.

En cuanto a su experiencia con Amparo Grisales, el émulo de Manuel Turizo en Yo me llamo fue claro y contundente: "Nunca llegué a estar de acuerdo con Amparo, creo que se equivoca, pero es parte de esto. Uno tiene que respetar el comentario y saber llevarlo de la mejor manera”.

"Más allá de la competencia, lo que más me llevé de esta experiencia fue la amistad que pude forjar con mis compañeros. Me siento muy feliz de haber creado lazos tan fuertes y verdaderos, que van más allá de los escenarios (...) Tranquilamente, digo que me despido de los concursos, pero continuaré trabajando con el personaje", concluyó el exconcursante.