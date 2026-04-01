Fundación Teatro Nacional cumple 45 años con nueva programación. “Fanny Mikey nos inspira”

En 1981 se abrió en Bogotá el Teatro Nacional de la calle 71. Se trataba del sueño de la actriz y directora Fanny Mikey, quien había llegado a Colombia en la década del 50, procedente de su natal Argentina. La primera obra que se presentó fue ‘El Rehén’, en la que participaron actores de la talla de Pepe Sánchez, María Angélica Mallarino, Carlos Barbosa, Gloria Gómez, Chela Arias y Manuel Pachón.

A partir de ese momento, Mikey se convirtió en un referente del teatro en Colombia y comenzó a fortalecerse un escenario, que junto a otros que se abrieron posteriormente, se convirtieron en un espacio vital para la cultura de la ciudad. El público pudo disfrutar desde ese momento, de piezas que van desde la dramaturgia clásica hasta la contemporánea, pasando por la comedia, el teatro musical, el stand up comedy y los monólogos.

Pamela Hernández, directora artística de la Fundación, habló con Vea de El Espectador de este aniversario que celebran con programación especial, al tiempo que fortalecen algunos programas de corte social.

“Llegamos a los 45 años del Teatro Nacional, manteniéndonos como ese motor de la cultura, con un circuito de salas de teatro muy importante en Bogotá y una oferta cultural variada”, puntualizó la ejecutiva, quien destacó que el año pasado fue un buen tiempo para las salas.

“El 2025 fue un año extraordinario para nosotros, tuvimos más de 500 mil espectadores en nuestras salas, hicimos 32 producciones y 1.322 funciones. Este número es maravilloso para nosotros, generando alrededor de más de 830 empleos directos e indirectos de todo el sector cultural”.

Según la información oficial, el crecimiento de la fundación estuvo en el orden del 16,3% en ingresos y mantuvieron la consigna de ofrecer entradas asequibles al público en general.

“No es nada costoso, nosotros tenemos nuestra plataforma que es Teatronacional.co., donde tenemos toda la programación y siempre estamos sacando las preventas de las obras que son alrededor del 30% de descuento. Adicionalmente, tenemos alianzas con varias marcas, con empresas, donde te va a facilitar obtener las boletas”.

Lo que viene en la Fundación Teatro Nacional en el 2026

La temporada 2026, anticipó Hernández, llega luego de una curaduría que tiene en cuenta el ADN de cada sala del circuito, son cuatro en total. “En el Teatro Nacional de la Castellana presentamos comedias de gran formato, este año tenemos la celebración de los 10 años de ‘Mujeres a la plancha’. En el de la 71, están nuevos formatos de improvisación con más de 20 artistas, obras de texto como ‘El Padre’ y ‘Doble o nada’, con Paola Turbay y Diego Trujillo. También tendremos la adaptación teatral de ‘Druk’, una película danesa ganadora de cinco premios Óscar. En el Teatro Nacional Leonardus ofrecemos una franja más familiar con obras líderes como ‘Imaginarios’ y comedias de mediano formato como ‘Escape Room’”.

A esta oferta se suma la programación de La Casa del Teatro, donde tiene cabida el teatro experimental y los nuevos autores. Allí continuarán las temporadas de “Las brujas de Salem’, ‘Macbeth’, ‘Origami, de tortugas, grullas y animales del más allá’, la obra que homenajea a Fernando Gaitán. Así mismo, esta antigua sinagoga seguirá siendo la cuna de la iniciativa ‘Dramaturgia como semilla’.

“En ella abrimos una convocatoria a diferentes dramaturgo, ellos inscriben sus proyectos, se hace una curaduría y la obra que se escoja, la obra que gane es la que nosotros producimos en el Teatro Nacional y se presenta en La Casa del Teatro”.

El teatro Nacional también llega a los más pequeños

Otra iniciativa que desean fortalecer en los 45 años de la Fundación es la relacionada con escuelas y colegios. “Hace 27 años en el Teatro quisimos comenzar a acercar a los niños y niñas, a los jóvenes de diferentes colegios públicos y privados al teatro, a tener esa primera experiencia en el teatro. Para ellos tenemos una programación especial,. Son cuatro obras que tenemos, dos para primaria, dos para bachillerato. Este año por primera vez, vamos a tener para la primera infancia una pieza que se llama ‘Buri´ y tenemos otro contenido que es para acercar a toda la comunidad educativa, maestros, padres de familia y adolescentes con un proyecto que tiene un sentido social importante y es una conferencia, un foro que tenemos, que bien podemos ir allá a las distintas instituciones o también que pueden venir a las salas de teatro”.

Fanny Mikey creó el Teatro Nacional. La primera sede que abrió fue en la calle 71 y luego vino La Castellana. Fotografía por: Cortesía

Hernández considera que además de ser ese motor cultural, uno de los grandes aciertos de la fundación es el de su capacidad para construir audiencias. “La formación de públicos, no es solo presentar obras y abrirnos a más espacios, sino también formar un público y esa construcción de público es muy importante, es lo que hemos mantenido”, mencionó la ejecutiva que añadió: “Fanny Mikey nos inspiró, hace cuatro décadas a todos, a amar y a apasionarnos por esta profesión y por esto que hacemos. Estamos transmitiendo eso que nos enseñó y nos contagió a todos”, refiriéndose a la creadora del teatro fallecida hace 18 años.

Vale la pena destacar que este año, en la celebración del aniversario número 45, la Fundación Teatro Nacional entregó dos galardones especiales. Uno para el director Jorge Alí Triana y otro, para la actriz Consuelo Luzardo, quienes han participado en decenas de obras de la Fundación. La intención del Nacional es que en cada aniversario se reconozca la labor de un artista en las tablas.

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