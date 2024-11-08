Gaby Spanic actualmente: ‘La usurpadora’ sorprendió con radical cambio físico

En las últimas horas, se volvió tendencia el nombre de Gaby Spanic, la reconocida actriz de telenovelas como Por tu amor, La usurpadora, La intrusa, La venganza, Soy tu dueña, entre otras, luego de viralizarse unas imágenes mostrando un drástico cambio físico.

¿Qué se hizo Gaby Spanic?

En su cuenta de Instagram, donde tiene 3,4 millones de seguidores, la artista de 51 años publicó una foto mostrando el antes y el después de los recientes procedimientos estéticos que se realizó en su rostro para lucir una nueva imagen:

Lifting temporal con hilos PDO

Este tratamiento, conocido como hilos tensores, tiene como objetivo elevar los tejidos faciales para lograr un efecto de estiramiento inmediato.

Aplicación de hilos PDO en todo el rostro

La actriz se puso hilos en diferentes áreas de la cara, los cuales ayudan a redefinir los contornos y estimula la producción natural de colágeno.

Relleno de labios

Este procedimiento está diseñado para dar forma y proporción a los labios, lo que podría explicar el aspecto más estilizado que se le ve ahora a Gaby Spanic.

Relleno de mentón

Se utiliza para proyectar la barbilla y equilibrar el perfil facial, creando una apariencia más armoniosa.

Relleno en pómulos

Es una técnica que busca recuperar volumen en la zona de los pómulos, reducir la flacidez y mejorar la definición del rostro.

Láser Red Touch

Un tratamiento láser que se centra en perfeccionar la textura de la piel, favorecer su regeneración y aportar una mayor luminosidad.

Gaby Spanic antes y después. Fotografía por: Instagram

Esa transformación la hizo en Brasil, país donde reside actualmente la actriz, quien a lo largo de su carrera ha protagonizado varias polémicas. La artista también aprovechó para cortarse el pelo y pintarlo, evocando su icónico personaje de Paola Bracho de La usurpadora.

Este cambio ha generado un sinnúmero de comentarios en redes sociales: “Hermosa”, “ha quedado espectacular”, “quedó súper bien”, “la que puede, puede. Quedó divina”, “hermosa la reina”, “natural también era linda”.

¿Qué pasó con Gaby Spanic?

Hace unas semanas, Gaby Spanic fue expulsada del reality brasileño La Granja VIP después de protagonizar un incidente violento en vivo. Durante una dinámica del programa, le dio una bofetada a su compañera Tamires Assis. Spanic argumentó que el golpe era una forma de protestar contra el maltrato y la agresividad que se vive en el reality.

“Nada se compara, esta mujer desde que entró aquí no ha sido una, ni dos, ni cuatro, le tiraron agua en la cara, le escupieron, es el payaso maltratado para todos ustedes, casi dicen ‘vamos a patearla’, no es justo”, dijo en la transmisión. Sin embargo, la producción no lo vio de la misma manera y decidió expulsarla de inmediato, ya que romper las reglas sobre agresión física estaba totalmente prohibido.