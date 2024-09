Galy Galiano en Estéreo Picnic 2025: su gran éxito lo hizo con hambre

El Festival Estéreo Picnic 2025 traerá diversos artistas a escena, tanto de géneros como de nacionalidades y formación. Dentro del cartel recién anunciado, surgió el nombre de uno muy popular en Colombia, que no necesita mayor presentación: Galy Galiano.

Hoy el artista que tiene más 40 años de carrera artística y una historia de vida inspiradora, ya que se hizo a pulso y debió superar varios obstáculos para lograr consolidarse en la industria musical, celebra que su nombre y show hayan sido incluidos en el evento, que está al nivel de los grandes festivales de música del mundo.

Los inicios y las luchas que ha tenido que librar el intérprete de Frío de ausencia, La cita y Me bebí tu recuerdo por mencionar solo algunos, fueron incluso dignas de llevar a la pantalla y tuvo su propia bionovela. La emitió RCN y se llamó Todo es prestao y la protagonizó Brian Moreno, el hijo de Marlon Moreno y ex participante de MasterChef Celebrity. La apuesta producida por Dramax no tuvo la acogida esperada.

Los inicios de Galy Galiano en Chiriguaná, César

En una entrevista para Vea hace ya varios años, el artista recordó que pasó una primera parte de su niñez en la finca de su tío, cercana a Chiriguaná, César. El lugar se llamaba Barahona y ahí creció junto a sus padres y los 7 hermanos.

Luego vivieron otro tiempo en Barrancabermeja, pues su papá era contratista y más tarde, regresaron a Chiriguaná. A los 10 años recuerda que una de las cosas que más disfrutaba eran las fiestas patronales y el ambiente alegre que se veía en el pueblo. Llegaba el circo y agrupaciones como la de Calixto Ochoa y ahí empezaría su inclinación musical, pero aún no se atrevía a tocar o cantar.

A los 12 años procuraba entrar a los bailes sin pagar porque era amigo del taquillero y él se lo permitía a pesar de ser menor de edad.

En algún momento no lo dejaron colar y entró por la parte de atrás levantando tejas. A sus 13 recordó, que sintió que el espíritu de su abuelo, que era italiano y tocaba el violín, le enseñó un amor real por la música y aprendió solo a tocar la guitarra. Poco a poco le fueron saliendo las notas y las melodías. Como dinero para comprarse una guitarra propia no había, él mismo buscó la manera de fabricarse una con un gran pedazo de madera que encontró.

Galy Galiano comenzó a estudiar arquitectura y terminó siendo bajista

AL terminar el bachillerato, se fue a Barranquilla a estudiar arquitectura, al tiempo que fue bajista en varias orquestas. Los sentimientos que experimentó antes de los 18 años lo llevaron a escribir su primer éxito Fío de ausencia. Sin embargo, no tenía intenciones de cantarlo, sino que algún artista famoso lo interpretara.

Fue así como, en medio de la estrechez económica viajó a Bogotá, se quedó en casa de un amigo que vivía en el populoso sector de Quirigüa y dejó la letra de la canción en un famoso estudio que conoció por medio de un músico.

Galy se devolvió a Chiriguaná y mientras tanto seguía tocando en serenatas y fiestas pequeñas. Un año después le llegó una nota a su casa donde le informaban que debía ir a una hora al Telecom del pueblo para recibir una llamada de la capital.

En la llamada, que se produjo al día siguiente, le dijeron que viniera a Bogotá a grabar el tema, él mismo.

Ese día sin desayunar y sin almorzar grabó el que sería el primer gran éxito de Galiano, que curiosamente sonó primero en Centro América y luego, fue lo que se denomina un ‘palo’ en el país.

“Todos se fueron a almorzar y yo me quedé ahí y a las 2 y media regresaron y (dijeron) vamos a poner la voz. “Frío de Ausencia” fue la primera canción que canté sin desayunar y sin almorzar…”, dijo el artista sobre esa canción que lo convertiría en el más famoso hijo de Chiriguaná.

Nos vemos en el FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2025! pic.twitter.com/0c75r4xIGM — Galy Galiano (@galy_galiano) September 3, 2024

