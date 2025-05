Ganador de ‘Yo me llamo mini’: nombre real, edad y más del doble de José Feliciano

El talento infantil fue protagonista del capítulo 76 de Yo me llamo, en el que se realizó la gran final de la etapa ‘mini’ del programa. En esta ocasión, fueron los televidentes quienes eligieron a su doble favorito, y el reconocimiento se lo llevó un pequeño que, con su voz y carisma, conquistó desde el primer momento: mini José Feliciano.

¿Quién es ‘Yo me llamo mini José Feliciano’?

Detrás de este personaje está un adolescente de 14 años llamado Juan Pablo Cadena. Nació en Barranquilla y actualmente cursa sus estudios en la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar. Desde 2023 ha venido mostrando su talento musical a través de redes sociales, especialmente en Instagram, en las que ha compartido videos que evidencian su pasión y disciplina en la música. Con el tiempo, ha perfeccionado su técnica vocal, logrando emocionar a los jurados y al público por su impresionante parecido con el legendario José Feliciano.

Su paso por el programa fue más que una experiencia televisiva: fue el cumplimiento de un sueño. “Es una experiencia que me ha ayudado a desarrollarme como cantante y superar el potencial de mi voz. Me ha impulsado a superar mis límites y hay que aprender a ver con los ojos del amor”, aseguró en una entrevista para Noticias Caracol el joven artista, quien, al igual que José Feliciano, convive con una discapacidad visual, pero ha demostrado que el talento no tiene barreras.

En la semifinal, el pequeño homenajeó a su madre con una emotiva interpretación de Después de ti. “En esta semifinal entregué mi corazón en el escenario y le canté a la mejor, a mamá. Sabes que te amo y te agradezco por siempre estar a mi lado. ¡Dios te bendiga!”, escribió en su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de dos mil seguidores.

Con su historia, talento y humildad, Mini José Feliciano se ha ganado un lugar especial en el corazón de los colombianos, quienes ya lo ven como una promesa musical a seguir muy de cerca.