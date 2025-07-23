Gérard Depardieu enfrentará nuevo juicio por denuncias de agresión sexual

El actor francés Gérard Depardieu fue puesto a disposición del Tribunal Penal Departamental de París por cargos de violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould, tras haber sido condenado a 18 meses de detención condicional por un caso similar en un rodaje que se llevó a cabo en el año 2021.

Se abre un nuevo episodio en el caso por agresión sexual que involucra al actor francés Gérard Depardieu, de 76 años, y a la también actriz gala de 29 años Charlotte Arnould, luego de que este martes 2 de septiembre un juez de instrucción ordenara que el artista sea remitido al Tribunal Penal Departamental de París para que avance el proceso judicial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Arnould reaccionó a la instrucción judicial. “Siete años después, siete años de horror e infierno (...) La orden restablece una forma de verdad judicial. Creo que me cuesta darme cuenta de su magnitud. Me siento aliviada”, indicó la joven actriz.

El caso contra el actor inició tras la denuncia instaurada por Arnould sobre los hechos que se habrían registrado en agosto de 2018 en una residencia de Depardieu en la capital francesa.

Sin embargo, no se trata de la única acusación que pesa en su contra, dado que también están en curso los procesos por agresión sexual instaurados por otras dos mujeres sobre incidentes que tuvieron registro durante un rodaje en el año 2021.

Al conocerse la medida, los abogados que representan a Arnould se pronunciaron al señalar se sienten “aliviados y confiados” por la instrucción y que aguardan al desarrollo de un juicio penal conta Depardieu.

Depardieu y su negación de las denuncias

La defensa de Depardieu, contrario a la de Arnould, ha evitado emitir declaraciones hasta el momento, según la información sobre el caso que ha sido recopilada por la agencia internacional de noticias AFP.

En varias ocasiones Depardieu se ha referido a los hechos denunciados por Arnould como “consensuados”, versión que ha sido negada por la actriz.

Según lo declarado hace dos años por el actor al medio francés ‘Le Figaro’, nunca ha abusado de ninguna mujer y Arnould habría subido a su habitación “por voluntad propia”.

La investigación judicial acerca del caso comenzó de manera formal por parte de las autoridades francesas desde el verano de 2020 y han logrado dibujar sombras sobre la imagen pública de quien en su momento fue visto como una figura de amplia trascendencia en el mundo del cine galo.

Depardieu ha sido galardonado con el Premio César en la categoría de ‘Mejor Actor’ en el año 1981 por el desarrollo de su personaje en la cinta ‘El último metro’.

Pero, desde mediados de mayo fue condenado a 18 meses de prisión por el caso por agresión sexual entablado por las dos actrices que lo denunciaron después de Arnould.

Los abogados de Depardieu apelaron la condena por el caso de los hechos que, según las actrices, se dieron en medio de las jornadas de rodaje de la película ‘Les Volets verts’ hace cuatro años bajo la dirección de Jean Becker.