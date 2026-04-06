Gerard Piqué reveló secreto sobre Milan y Sasha, sus hijos con Shakira: “Debo hacer algo”

Gerard Piqué, antiguo jugador del Barcelona y la selección española, compartió en días recientes una reflexión personal que involucra directamente a sus hijos, Milan y Sasha —fruto de su relación con Shakira—, y que generó bastante ruido en redes sociales.

Resulta que, en medio de una entrevista que ofreció para un conocido pódcast, el empresario dejó entrever que una situación cotidiana terminó llevándolo a cuestionarse la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con uno de los temas centrales de su vida: el fútbol.

Durante dicho espacio, Gerard Piqué describió una escena que, según explicó, se repitió en varias ocasiones en su casa. Aunque en principio parecía un momento familiar como cualquier otro, con el paso del tiempo se convirtió en una señal clara de que algo no estaba funcionando como él esperaba.

¿Qué contó Piqué sobre sus hijos con Shakira?

Las declaraciones fueron entregadas en ‘The Late Run Show’, donde el exfutbolista detalló que todo ocurrió mientras intentaba ver partidos de fútbol con sus hijos. Fue en esos momentos en los que detectó un cambio en los hábitos de consumo que no había dimensionado hasta entonces.

“Estaban viendo el partido conmigo, pero a los 10 o 15 minutos ya estaban con el iPad o el móvil”, explicó el exjugador, al referirse a Milan y Sasha, quienes en ese momento tenían 7 y 9 años. Este comportamiento, lejos de interpretarlo como cuestionable o preocupante, lo llevó a una conclusión distinta: “La nueva generación ama el fútbol, pero lo consume de forma diferente”.

Gerard Piqué insistió en que no se trataba de falta de afinidad con el deporte, sino de una transformación en la manera de interactuar con el contenido. “Yo veía que no podían aguantar un partido entero”, añadió, lo cual dejó en evidencia una brecha entre el formato tradicional del fútbol y las dinámicas de atención de los más jóvenes.

Esa observación, nacida en el entorno familiar, fue la que lo llevó al ex de Shakira a plantearse un cambio. “Ese día reflexioné y pensé: ‘Debo hacer algo’”, aseguró, explicando que esa inquietud no se quedó en una simple reflexión, sino que se convirtió en el impulso para desarrollar una propuesta distinta.

A partir de ahí tomó forma la Kings League, una liga que introduce modificaciones estructurales al fútbol convencional: partidos más cortos, reglas variables y elementos cercanos al lenguaje de los videojuegos y las plataformas digitales. El objetivo, según ha explicado, es mantener la atención del espectador en todo momento.

Además del formato, otro de los elementos que ha caracterizado a la Kings League es la participación de figuras del entretenimiento digital. Entre los presidentes de los equipos hay creadores de contenido, streamers e influenciadores, como Ibai Llanos, TheGrefg o DjMaRiiO, quienes han llevado sus audiencias al torneo.

Fotografía por: Instagram @3gerardpique

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