Gero Ángel, del ‘Desafío’, se confesó: su papá, su emancipación a los 13 años y más

La historia de Gerónimo Ángel, conocido por el público como Gero, no pasa desapercibida. A sus 24 años, el joven que se ha abierto paso en el reality El Desafío: Siglo XXI carga con un apellido que en Colombia es sinónimo de fútbol: es hijo de Juan Pablo Ángel, exjugador de River Plate, Aston Villa y la Selección Colombia.

Aunque esa herencia lo ha acompañado siempre, Gero busca escribir su propia historia, tanto en el mundo deportivo como en el mediático. Así lo contó en una conversación con el programa La Red, donde habló sin filtros de su infancia, de la presión que implicó crecer como hijo de una figura reconocida y de los momentos decisivos que marcaron su vida.

El peso de tener el apellido Ángel

Desde niño, Gerónimo vivió de cerca la admiración que despertaba su padre. Sin embargo, reconoce que esa situación también le generó responsabilidades tempranas y expectativas que no siempre fueron fáciles de manejar.

“La familia Ángel no hace cosas pequeñas ni a medias, siempre grandes. Soñamos en grande y queremos tener un impacto grande”, expresó durante la entrevista, mostrando el orgullo que siente por sus raíces.

Al mismo tiempo, Gero admitió que construir una identidad propia ha sido un reto. Su paso por El Desafío le permitió mostrarse sin máscaras y conectarse con el público más allá del peso de su apellido.

Uno de los episodios más fuertes que compartió fue el momento en el que decidió dejar su casa cuando apenas tenía 13 años. Gerónimo Ángel describió esa experiencia como un punto de quiebre en su vida, un proceso duro que, sin embargo, lo llevó a conocerse a sí mismo.

“Es una experiencia que definitivamente despierta, te enseña muchas cosas que creías haber aprendido, te reta. Uno conoce gente con historias únicas de vida, pero sobre todo se conoce más a sí mismo”, confesó.

Gero Ángel, orgulloso de su familia

A pesar de las dificultades, el vínculo con sus padres sigue siendo cercano. En redes sociales suele dedicarles mensajes cargados de cariño, tanto a su papá como a su mamá. En el cumpleaños del exfutbolista, por ejemplo, lo llamó “su superhéroe, mentor y estrella”. A su madre también le ha expresado gratitud, describiéndola como “su mejor amiga y su mundo absoluto”.

Hoy, Gero Ángel continúa labrando un camino propio en el que mezcla deporte, medios y música, pero sin desligarse de sus orígenes. Su paso por la televisión lo ha mostrado como un competidor auténtico, que combina disciplina con carisma, y como alguien dispuesto a compartir sin filtros las luces y las sombras de crecer en una familia que siempre ha estado bajo la mirada pública.