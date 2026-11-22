Giovanny Ayala llegó al altar con María Gómez, su pareja sentimental durante cerca de tres años. La pareja celebró su matrimonio el sábado 21 de noviembre, en una ceremonia religiosa realizada en Acacías, Meta, que reunió a familiares, amigos y algunos medios de comunicación.

El cantante compartió con sus seguidores las primeras imágenes de la unión, que marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida personal. La celebración tuvo varios detalles particulares, entre ellos una entrada especial de la novia y una manera poco convencional de llevar los anillos hasta el altar.

Así fue la boda de Giovanny Ayala y María Gómez

La ceremonia religiosa se realizó en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías. Uno de los momentos llamativos fue la llegada de María Gómez, quien hizo su entrada en un vehículo tipo carruaje decorado para la ocasión. Giovanny, por su parte, llegó montado en un caballo blanco, un gesto que evocó las tradiciones llaneras.

Otro detalle particular tuvo que ver con los anillos de matrimonio, que fueron transportados hasta el altar por medio de un dron. Así lo mostró el programa La Red, de Caracol Televisión, en su reporte sobre la celebración.

Después de la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladaron a la finca Villa Valentina, en Villavicencio, propiedad del cantante, donde continuó la celebración. Allí compartieron con sus familiares y amigos en una recepción que incluyó música y elementos relacionados con la cultura de los Llanos Orientales.

Durante el encuentro, Giovanny Ayala expresó su felicidad por haber llegado al altar con María. El cantante manifestó que se sentía honrado de poder casarse con una mujer como ella y de tener la posibilidad de compartir su vida a su lado todos los días.

Carmenza Ayala, madre del artista, también habló sobre la unión. La mujer reconoció que no creía que la relación llegara hasta el matrimonio y describió a María como una mujer "muy hacendosa". Sin embargo, agregó: "En toda casa hay goteras", una expresión con la que dejó ver que, como en cualquier relación, también existen aspectos por mejorar.

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¿Quién es María Gómez, la esposa de Giovanny Ayala?

María Gómez es una mujer pereirana que se desempeña en el sector de la salud y mantiene un perfil discreto frente a los medios de comunicación. A diferencia de su esposo, no pertenece al mundo del entretenimiento y son pocas las apariciones públicas que ha hecho por fuera de los espacios que comparte con el cantante.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención sobre la pareja es la diferencia de edad. María es 17 años menor que Giovanny Ayala, según reportes de medios de comunicación que han seguido su relación.

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La historia sentimental de ambos comenzó a través de las redes sociales y, antes de llegar al altar, compartieron cerca de tres años de relación. Durante ese tiempo, el cantante hizo pública su intención de casarse con ella y protagonizó una particular propuesta de matrimonio: escondió el anillo de compromiso entre el arroz de un corrientazo.

Posteriormente, Ayala también le propuso matrimonio durante un viaje a París, Francia. La pareja finalmente cumplió su propósito de llegar al altar en el departamento del Meta, donde celebró su unión rodeada de sus seres queridos.

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