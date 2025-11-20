Giovanny Ayala respondió a cuestionamientos por el secuestro de su hijo. Pidió respeto

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, desató una fuerte discusión en redes sociales después de que una polémica intervención radial encendiera los ánimos.

Cabe recordar que el joven artista y su mánager fueron interceptados en la noche del 18 de noviembre, cuando se desplazaban hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para tomar un vuelo con destino a Bogotá. Desde entonces, las autoridades adelantan la búsqueda y las labores de verificación sobre lo ocurrido.

El mensaje de Giovanny Ayala a Los 40 Colombia

En medio de la conmoción, un fragmento del programa Impresentables, de Los 40 Colombia, comenzó a circular en TikTok y otras plataformas. En el video —publicado inicialmente por las cuentas oficiales de la emisora— el locutor Pipe Flórez reaccionó en vivo a la noticia con un comentario que rápidamente fue catalogado como insensible.

“No les creo nada. Yo a Giovanny Ayala no le creo nada desde que se puso a jugar en Colombia con el tema de la violencia, que se había prendido a puños con yo no sé quién para lanzar una canción. Hasta que la Policía Nacional no dé el reporte oficial de que el man está desaparecido, yo no le creo al señor Giovanny. Si, gran cantante y respeto su trayectoria, pero qué pena, no le creo nada desde que fue capaz de usar la violencia como método de publicidad”, expresó Flórez al aire.

La situación escaló cuando su compañero de cabina, Roberto Cardona, intervino mencionando que ya había un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en el que se confirmó la desaparición del joven y de su mánager. Ante ello, Pipe Flórez reaccionó con un tono burlesco: “Lo siento mucho por Don Giovanny Ayala, siempre le he creído a usted, esperamos que su hijo aparezca pronto con vida y con salud”.

Las palabras del locutor generaron rechazo inmediato entre oyentes y seguidores del artista. Giovanny Ayala, al ver el video difundido por la emisora, decidió responder directamente en los comentarios del post. Su mensaje fue breve, pero dejó clara su molestia: “Me parece una falta de respeto que ustedes, con el profesionalismo que tienen, se burlen del dolor ajeno”.

Horas después de la publicación, el video fue eliminado de las cuentas de la emisora sin mayor explicación. Hasta el momento, Los 40 no ha emitido un comunicado oficial respecto al fragmento ni a la reacción del artista.

Por otro lado, las autoridades continúan con las labores de búsqueda de Miguel Ayala y su mánager, mientras familiares, colegas y seguidores del cantante mantienen la expectativa sobre su paradero.