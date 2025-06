Gloria Estefan y el accidente que casi le cuesta la vida. “Fue transformador”

Gloria Estefan, la icónica cantante cubano-estadounidense, vivió uno de los episodios más difíciles de su vida el 20 de marzo de 1990, cuando un accidente de tránsito la dejó al borde de la parálisis y marcó un antes y un después en su carrera artística y personal.

La artista, que entonces se encontraba en medio de una gira promocional por Estados Unidos, viajaba junto a su familia y equipo en un autobús por una autopista en Pensilvania. De forma repentina, un camión de 18 ruedas impactó violentamente la parte trasera del vehículo. Gloria dormía en ese momento, y el golpe la lanzó contra el piso del bus. El diagnóstico fue devastador: fractura grave en la columna vertebral.

El accidente conmocionó al mundo del espectáculo y mantuvo en vilo a millones de fanáticos. Durante los días siguientes, Estefan fue sometida a una delicada cirugía en la que se le implantaron varillas de titanio para estabilizar su columna. Los médicos no podían garantizar que volvería a caminar. Aún así, con una férrea determinación, inició un proceso de rehabilitación física y emocional que duraría casi un año.

“Fue una experiencia transformadora”, declaró la cantante en entrevistas recientes, a propósito del aniversario número 35 del accidente. “Estuve muy cerca de perderlo todo, pero gané una nueva perspectiva de la vida”.

En enero de 1991, Gloria Estefan regresó a los escenarios con más fuerza que nunca, presentando su álbum Into the Light. El sencillo principal, “Coming Out of the Dark”, compuesto por su esposo Emilio Estefan, se convirtió en un himno de superación y renacimiento.

Hoy, a sus 67 años, Gloria asegura que no cambiaría nada de lo que vivió. “El accidente me dio la oportunidad de reevaluar todo. Sigo aquí gracias al amor, la música y la fe”.

Gloria Estefan lanzó disco en español después de 18 años

La icónica cantante cubanoestadoundese Gloria Estefan ha lanzado ‘Raíces’, el primer sencillo de su próximo álbum homónimo y un homenaje a las tradiciones musicales que han definido su carrera de cinco décadas y su sonido.

Creada por su esposo y productor Emilio Estefan y grabada en el legendario estudio Crescent Moon de Miami, la canción combina los ritmos de la salsa y los tropicales con una producción moderna y fresca, señaló en un comunicado.

Estefan describe el tema como una metáfora de la vida y el amor: “‘Raíces’ expresa cómo el amor y la vida son como la siembra: lo que cultivas con fe, paciencia y entrega, tarde o temprano dará frutos. Nunca pierdas la oportunidad de sembrar cariño, porque en cada acto de amor florece la verdadera abundancia”.

El video oficial de ‘Raíces’ refuerza este mensaje de conexión y evolución, rindiendo tributo a la herencia musical latina con imágenes emotivas.

A medida que se acerca el lanzamiento del álbum, Gloria Estefan celebra su aniversario 50 en la música con un proyecto que no sólo revive su pasado, sino que reafirma su relevancia en el panorama musical actual, detalla la nota.

Fiel a su papel de puente entre generaciones, Estefan entrega una canción que resuena más allá de las fronteras, agrega.