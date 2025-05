Gloria Trevi reaccionó ante su imitadora de ‘Yo me llamo mini’ ¿Qué dijo?

Yo me llamo mini llegó a su final en la noche del pasado 6 de mayo, y las reacciones del público no han parado de surgir. La cantante Gloria Trevi, por ejemplo, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a María Paula Colorado, la pequeña imitadora que la representó en esta versión infantil.

Las palabras de la mexicana llegaron a oídos de su ‘mini doble’, quien, a pesar de no haberse llevado el título, consideró este gesto como el mayor premio que pudo recibir.

El mensaje de Gloria Trevi a su imitadora de ‘Yo me llamo mini’

En entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, la artista se mostró emocionada y orgullosa del talento de María Paula Colorado.

“¡Amo! Es más, la acabo de ver el día de hoy, la acabo de ver cantando ‘Todos me miran’ y la gente no sabe lo difícil que es cantar esa canción. O sea, es difícil cantarla y gozarla en el antro, pero estar cantando y bailando como lo estuvo haciendo ella, y hacer esas notas altas bien afinadas, es muy difícil. Incluso, creo que yo a veces me desafino”, expresó sobre su imitadora en Yo me llamo mini.

Gloria Trevi también destacó el rol que tienen las madres, tías y otras mujeres adultas en la transmisión de su música a las nuevas generaciones.

“Tengo que agradecerle a las mamás y a las tías porque ellas les comparten sus experiencias de cuando estaban chiquitas y cuando cantaban ‘Pelo suelto’, y de repente, hay una conexión”, concluyó la también actriz de 57 años.

¿Quién está detrás de ‘Yo me llamo mini Gloria Trevi’?

María Paula Colorado fue una de las primeras participantes en asegurar su lugar entre los clasificados de esta temporada. Su interpretación en el escenario no solo captó la atención del jurado y del público, sino que también la hizo merecedora de elogios por parte de la propia artista a la que imitó.

Aunque es muy joven, esta niña no es novata en el mundo del entretenimiento. Antes de llegar al formato infantil de imitadores, ya había tenido visibilidad en televisión nacional al participar en La Voz Kids, donde tuvo la oportunidad de compartir con el maestro César Escola, quien ahora la evaluó como jurado en Yo me llamo Mini.

El talento de María Paula también ha cruzado hacia la actuación, pues tuvo una breve una aparición en la serie biográfica sobre Arelys Henao.