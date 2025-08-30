Golpean a Silvestre Dangond con cerveza en pleno concierto: así reaccionó (video)

El vallenato vivió un momento inesperado, cuando Silvestre Dangond fue golpeado en la frente por un objeto lanzado desde el público mientras interpretaba uno de sus éxitos. El incidente ocurrió durante una de las presentaciones más esperadas de su gira, ante miles de seguidores que llenaron el lugar para verlo en vivo.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto en que una lata de cerveza impactó al artista. El golpe obligó a Dangond a detenerse por unos segundos, generando preocupación entre los asistentes. Sin embargo, tras unos instantes de sorpresa, el cantante retomó el control de la situación.

“¡No me tiren más nada, que yo los quiero mucho a todos!”, se le escucha decir en las grabaciones que circulan en internet. Con una sonrisa y un gesto de calma hacia su equipo de seguridad, Silvestre prefirió no interrumpir el espectáculo. “Esto no me va a parar. Yo vine a cantar y a compartir con mi gente de Pitalito”, añadió, arrancando aplausos del público.

Según reportaron medios como locales, el golpe no le causó heridas graves. Aun así, varios asistentes manifestaron su indignación por el acto irresponsable. Algunos testigos afirmaron que el agresor fue retirado del lugar por el personal de seguridad.

La reacción del artista ha sido ampliamente elogiada. En lugar de responder con enojo o abandonar el escenario, optó por convertir el momento en una muestra de profesionalismo y cercanía con su público. Dangond, conocido por su carisma y conexión con los fans, continuó el concierto sin mayores contratiempos, interpretando temas como Las locuras mías y Niégame tres veces.

El episodio ha generado debate en redes sociales sobre la seguridad en los conciertos y el respeto hacia los artistas. Muchos seguidores han condenado el hecho y han pedido mayor control en los eventos masivos para evitar situaciones similares.

Silvestre Dangond, uno de los exponentes más importantes del vallenato moderno, no ha emitido un comunicado formal después del incidente, pero sus palabras en el escenario reflejan su actitud positiva: “Esto es parte de lo que pasa en tarima… pero nada, seguimos adelante porque el show es para ustedes”.

Con este gesto de humor y temple, el intérprete reafirmó por qué es uno de los artistas más queridos del género, demostrando que ni un golpe inesperado puede opacar su entrega ni la fiesta vallenata que comparte con sus seguidores.