Greeicy Rendón cumplió 34 años. Así la sorprendieron Mike Bahía, Tini y Lele Pons

El viernes 30 de octubre Greeicy Rendón llegó a sus 34 años y como es habitual, lo celebró con su pareja el cantante Mike Bahía, quien además es el padre del pequeño Kai. La cantante usó las redes sociales para agradecer lo vivido en el último año y mostró cómo apagó las velitas no sin antes cerrar los ojos, concentrarse y pedir un deseo.

"Acabo de empezar un nuevo año de vida y los últimos días del 33 y el primero del 34 han sido un total cúmulo de gracias… por las personas que me rodean! Por el cariño de cada uno de ustedes que con sus mensajes y buenos deseos hacen que este inicio de año sea inexplicablemente mágico.



Gracias 33 porque sin duda me removiste hasta el fondo, encontraste esas mil maneras de abrirme los ojos, corregirme y mostrarme siempre el camino que va hacia esa versión de mí que quiero descubrir, como ser humano y como todo lo demás. Me premiaste y me mostraste una vez mas que eso de cosechar lo que se siembra ¡si existe!. Gracias por la fortuna de empezar mi año rodeada de tanto cariño, personas a las que amo, personas a las que admiro, con la posibilidad de hacer eso que me mueve y enciende mi candelita. G R A C I A S . Bienvenidos los 34”, escribió la caleña.

Pero no fue la única imagen que publicó. La vallecaucana también puso un carrusel donde se evidencia que fue sorprendida con una fiesta sorpresa en una terraza que sirvió de escenario para celebrar una agasajo por el especial día.

Las celebridades en el cumpleaños de Greeicy Rendón

En uno de los segmentos cómo llegan Mike, con el pequeño Kai en sus hombres, junto a Greeicy a la terraza de la celebración y al entrar, algunas de sus amigas famosas gritan sorpresa y empieza la celebración, que incluyó un pastel de varios pisos.

Zhamira, Tini y Lele Pons fueron algunas de las celebridades que acudieron a la sorpresa. En las imágenes, también se ve a Jay Wheeler y su bebé, Aiuni. Y a Rodrigo De Paul, el futbolista argentino prometido de Tini.

Adicional a la sorpresa Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, nombre completo de la artista, tuvo una celebración más temprano con sus familiares. Recordemos que desde hace un tiempo la artista, Mike y Kai residen en Miami.

En esta oportunidad una vez más el rostro del pequeño Kai que había estado en reserva, pues sus padres habían evitado exponerlo, volvió a verse. Solo este año Mike y Greeicy se animaron a revelar la cara del pequeño. Kai nació el 21 de abril del 2022, tiene 4 años.

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