Greeicy Rendón habló entre lágrimas sobre su hijo Kai: “Me siento mal”

Greeicy Rendón concluyó el pasado 2 de marzo su primera gira por México, donde realizó tres conciertos y estuvo acompañada por Mike Bahía, su novio, así como por su amiga Lina Tejeiro.

Quien no estuvo junto a la artista de 32 años fue su hijo Kai, teniendo en cuenta que la pareja dejó al pequeño en casa, evitándole la fatiga de un viaje por tres ciudades diferentes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) en un mismo fin de semana.

A pesar de lo importante que fueron estos días para Greeicy Rendón, el hecho de no compartir tiempo junto a su hijo ni estar a su lado la dejó bastante sensible. Así lo confesó en una reciente declaración que compartió, entre lágrimas, a través de redes sociales.

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre su hijo Kai?

En una inesperada publicación de Instagram, la cantante se refirió a la “culpabilidad maternal” que, según ella, sintió al alejarse de su primogénito y no estar presente el día en que usó la bacinilla por primera vez.

“Buenos días, esta es mi cara después de muchos días de satisfacción profesional, de unos encuentros hermosos, de unos trasnochos completamente valiosos y que valieron la pena. Pero estoy agotadísima y haciendo maleta porque tengo que volver a viajar sintiendo culpabilidad maternal”, expresó Greeicy Rendón.

“La semana pasada hizo popó por primera vez en la bacinilla y puede que suene chistoso, pero yo hubiera querido estar ahí. Me enteré, pero no es lo mismo, y me la paso en un constante vaivén de emociones”, agregó.

Para concluir su pronunciamiento, Greeicy Rendón advirtió que habló sobre el tema en redes sociales a modo de desahogo, pues considera a su fiel y numerosa comunidad de fanáticos como una “red de apoyo”. No obstante, rompió en llanto por esta mezcla de sentimientos y fue su madre quien la tuvo que consolar.

"Comparto esto porque, aunque es algo muy personal, también es una realidad maternal y común. Las mamás lo saben. Es una dualidad en la que, en mi caso, me siento feliz haciendo lo que amo, y contar con una red de apoyo para seguir alcanzando mis metas personales me llena de alegría, pero al mismo tiempo... estoy perdiéndome la oportunidad de verlo descubrir el mundo", concluyó la intérprete de canciones como A veces besos y Más fuerte.