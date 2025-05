Greeicy respondió a críticas por su baile con Beéle. Mike Bahía también reaccionó

El Festival La Solar, celebrado el pasado fin de semana en Medellín, fue escenario de una de las colaboraciones más comentadas: mientras Beéle interpretaba su éxito Frente al mar, Greeicy subió al escenario y bailaron juntos.

La escena quedó registrada en múltiples videos que circularon en redes, y pronto comenzaron las críticas. Algunos usuarios se preguntaron si ese tipo de interacción fue adecuada, teniendo en cuenta su relación con Mike Bahía, por lo que la caleña se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Greeicy de su baile con Beéle?

Frente a los rumores de una posible crisis de pareja, la cantante aclaró en sus redes sociales que simplemente se dejó llevar por una canción que, según dijo, “toca muchas fibras”, pues es una de las favoritas de su hijo Kai.

Greeicy Rendón también advirtió a sus críticos que no necesita estar soltera para disfrutar de una actividad que ama practicar, y menos con un colega como Beéle. Además, aprovechó para reflexionar sobre los prejuicios en torno al cuerpo y el baile.

“¿Quién dijo que para uno bailar y disfrutar de mover el cuerpo con la música tiene que estar soltero o no tener hijos? Para mí el baile, párese quien se pare al frente, si conecto voy a bailar con toda con esa persona. El que me conoce sabe. ¿Si me conocen, pa’ qué me invitan?”, agregó entre risas.

Mike Bahía reaccionó al baile de Greeicy con Beéle

Por medio de una historia de Instagram publicada por la intérprete de Los besos, Mike Bahía reaccionó con naturalidad y respaldo total a su pareja. Las razones las dejó muy claras.

“A mí me gustó porque lo que se ve bien, se ve bien. A mí me gustas tú y la Greeicy que nos gusta a todos en el escenario. ¿Por qué voy a atentar contra eso?”, expresó Mike Bahía, a lo que Rendón le contestó: “Eres el hombre de mi vida porque me amas como yo soy”.

Para concluir la polémica que se generó entorno a Beéle, la pareja confirmó que se avecina una colaboración musical con el barranquillero. Y aunque no entregaron detalles sobre el nombre ni la fecha de lanzamiento, la expectativa ya está en el aire y el público quedó atento a la canción que estaría por estrenarse.