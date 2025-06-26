Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, anunció su llegada a conocido programa de televisión

Kelly Ríos, conocida como Guajira, finalista del Desafío The Box en 2023 y ganadora de la edición 2024 junto a Kevyn Rúa, anunció recientemente que hará parte de un popular programa de televisión en Estados Unidos. La noticia no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de entusiasmo y buenos deseos ante el nuevo rumbo que tomará su carrera.

¿A qué programa de televisión llegó Guajira, ex ‘Desafío’?

Por medio de su cuenta de Instagram, Kelly Ríos confirmó que se convirtió en participante de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos, un conocido programa de competencia de Telemundo en el que sus integrantes se enfrentan en exigentes pruebas físicas.

“‘Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino’, Job 22:28. Nuevo sueño desbloqueado…Y es solo el inicio”, escribió Guajira como descripción a la publicación en la que, además, agregó su primera foto con el uniforme de Exatlón.

Posteriormente, la exparticipante del Desafío compartió un video de su llegada a las instalaciones de Telemundo, donde se mostró complacida y alegre por lo que considera un sueño hecho realidad.

“Si van a soñar, exageren, porque los sueños sí se cumplen”, agregó Guajira en su posteo.

Otros exparticipantes del ‘Desafío’ que llegan a ‘Exatlón Estados Unidos’

Guajira no es la única colombiana en esta competencia internacional, ni tampoco la única con un pasado en el reality de Caracol Televisión. De acuerdo con el anuncio oficial de Telemundo, a esta temporada también se suman ‘Olímpico’ y ‘La Flaca’, quienes llegan con perfiles muy distintos, pero con antecedentes sólidos en competencia.

Óscar Muñoz, apodado ‘Olímpico’, viene del taekwondo de élite: alcanzó una medalla de bronce en Londres 2012 y ese pasado deportivo lo ha convertido en un competidor que entiende la presión y la estrategia desde otro nivel.

Johanna Gómez, conocida como ‘La Flaca’, construyó su nombre en el Desafío The Box a partir de la constancia y el orden: fue destacada por su enfoque meticuloso y por un rendimiento parejo en pruebas que exigían precisión y resistencia. Juntos representan dos estilos de competencia muy distintos, pero ambos con la experiencia suficiente para sobresalir en un formato tan exigente como el de Exatlón Estados Unidos.