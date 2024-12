Guillo Vives habló de su tensa relación con Carlos Vives, su hermano: “hice mucho”

Desde el 2021, cuando Guillermo Vives anunció su retiro después de 22 años de Gaira Café, la sociedad que tenía con Carlos Vives, en medios de comunicación y redes sociales se ha hablado sobre las diferencias con las que quedaron los hermanos a raíz de esa situación. El chef acusó al artista de no reconocer el trabajo de los demás, y, desde entonces, no ha cesado la polémica. Ambos han dado declaraciones en los medios donde presentan sus versiones de los hechos y se acusan mutuamente, aunque el cantante ha preferido no entrar en muchos detalles.

“No me corresponde dar el primer paso”: dijo Guillermo Vives sobre su hermano

El tema volvió a ser tendencia, luego que, recientemente, el chef y empresario concediera una entrevista para el programa Sinceramente Cris, de la periodista Cristina Estupiñán, donde habló sobre varios detalles de su vida profesional y personal.

Actualmente la relación de Carlos Vives con su hermano no se encuentra en su mejor momento. Fotografía por: Instagram

Uno de ellos fue su relación con Carlos. El también actor reveló que todavía tienen una comunicación nula y que su relación está “perdida”. Guillo, como le dicen cariñosamente, se refirió al último encuentro que tuvieron cuando murió su papá. Durante el sepelio se dieron un abrazo que el empresario tildó de “hipócrita”.

Vives dio detalles de cómo fue ese momento, que generó cierta tensión entre ambos: “Con una sensación muy amarga, porque nunca esperé esto. Fue algo que jamás imaginé, ni para mí ni para mi familia. De verdad, fue algo muy difícil, una experiencia muy dura. Pero bueno, uno aprende de todo, y aunque los momentos difíciles son, efectivamente, complicados, lo malo es quedarse atrapado en ellos... Estoy convencido de que estas decisiones han sido para bien. No puedes estar al lado de alguien que trató de hacerte daño”, aseguró.

Asimismo, contó que, aunque no se hablaban, ese día se dieron un abrazo que, según él, no fue sincero. “Lo sentí como un gesto hipócrita, realmente. Además, en ese momento, se unieron muchas cosas: la pérdida de mi papá, todo lo que estaba ocurriendo”.

¿Guillermo Vives y Carlos Vives se reconciliarán?

Guillo también se refirió en la mencionada entrevista sobre la posibilidad de dejar en el olvido lo que ocurrió con su hermano y darse una nueva oportunidad para recuperar su relación: “Yo creo que a mí no me corresponde dar el primer paso, no, yo creo que le corresponde a él. Yo hice mucho, mucho, durante toda mi vida por estar juntos, por él, por acompañarlo y apoyarlo”.

Aunque Guillermo reconoció los logros profesionales de Carlos, insiste en que el artista, en la parte personal, es diferente. “Me siento orgulloso, aún con todos estos premios que le han dado. Yo creo que son muy merecidos, pero en la parte personal y como personas, tengo mis cositas, mis dudas. Pero ahí está el tiempo, el tiempo. Vamos a ver, dicen que el tiempo cura cosas, sana cosas... Yo no tengo ningún problema con Carlos, yo a Carlos lo quiero mucho, lo apoyé toda la vida en muchas cosas, pero bueno”.