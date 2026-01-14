“Hablaba mucho de la muerte”: Jhonny Rivera hizo confesión sobre Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, continúa generando reacciones en el mundo de la música popular colombiana. En días recientes, varios artistas han compartido recuerdos, anécdotas y reflexiones en torno a la vida y personalidad del cantante, quien era considerado uno de los exponentes más influyentes del género en la última década.

Uno de los más recientes en pronunciarse fue Jhonny Rivera, quien a través de su cuenta oficial de Instagram recordó las conversaciones que solía sostener con su colega.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre Yeison Jiménez?

En su publicación, el músico de 51 años señaló que Yeison Jiménez solía hablar con frecuencia sobre la muerte, un tema que, según él, aparecía de manera recurrente en sus conversaciones.

De acuerdo con Jhonny Rivera, el fallecido cantante también mencionaba sueños relacionados con accidentes aéreos, situaciones que, desde su punto de vista, siempre terminan asociándose con escenarios negativos.

“Yo digo que uno puede atraer lo bueno y lo malo, entonces uno no puede hablar tanto sobre la muerte porque inconscientemente uno empieza a atraerlo. Yeison hablaba mucho de la muerte. No quiero decir que esa haya sido la causa, pero mi pensamiento es que uno, en lo posible, no debe hablar de las cosas negativas. La mente es capaz de cosas muy poderosas”, expresó El intérprete de Empecemos de cero.

Jhonny Rivera fue enfático en aclarar que no busca establecer una relación directa entre esos comentarios y el fallecimiento de Yeison Jiménez, sino compartir una reflexión personal sobre la importancia de cuidar los pensamientos y las palabras. En su mensaje, insistió en que la mente tiene una gran influencia en la forma en la que las personas afrontan la vida, y que por ello prefiere enfocarse en mensajes positivos.

Además de referirse a este aspecto íntimo de su amistad, Jhonny Rivera destacó el impacto que Yeison Jiménez tuvo en la música popular y en la vida de quienes lo rodeaban. Para él, el cantante no solo dejó un legado artístico importante, sino también una huella personal entre colegas, músicos y fanáticos que hoy lamentan su partida.

Por otra parte, Rivera confirmó su participación en el homenaje que se realizará en el Movistar Arena de Bogotá, un evento en el que amigos, artistas y seguidores se reunirán para rendir tributo a Yeison Jiménez.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí