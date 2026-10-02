Halle Berry acusada por su ex Olivier Martínez de maltrato: “Estranguló a nuestro hijo”

En el 2013 la actriz Halle Berry y su novio de entonces Olivier Martínez fueron noticia al casarse. Llevaban un año de romance y decidieron dar el sí en julio de ese año en Paris, Francia, mientras esperaban su primer hijo. Berry ya había sido madre de una niña, producto de su relación con Gabriel Aubry.

Sin embargo, la historia de amor terminó en el 2015. En el 2023 quedaron oficialmente divorciados, no obstante, desde entonces la pareja se ha visto envuelta en líos legales relacionados con la custodia del niño, quien tenía un año cuando rompieron.

Los actores no han llegado a acuerdos sobre manutención, educación y decisiones en general sobre el pequeño y por ello, han tenido que resolverlo legalmente. Acusaciones mutuas han ido y venido. Los medios de entretenimiento han mencionado que Olivier siempre se incomodó con el éxito de su ex.

Hay que señalar que además de haber acordado crianza y custodia compartida, el modelo logró que ella le pagara 8.000 dólares al mes para la manutención del niño, pero también el 4,3% de cualquier ingreso que ella recibiera por encima de los dos millones de dólares. Eso sin contar que es ella quien asume los costos del colegio Francés de Los Ángeles, donde el niño estudia.

En medio de los desencuentros que han sido habituales entre la pareja, la revista People informó que ahora es Olivier quien acusa a su ex de hechos recientes y delicados.

Olivier Martínez logra orden de alejamiento para su hijo

El francés, de 60 años, asegura en su requerimiento legal que el fin de semana pasado, Berry trató de estrangular al hijo de ambos, llamado Maceo. Adicionalmente pide la custodia completa del pequeño. Ante los hechos y de manera preventiva, un juez concedió una orden de alejamiento o restricción temporal contra la actriz, de 60 años.

Según lo reportado por People, que ha tenido acceso a la demanda del actor contra su ex, ella le habría causado “estrés mental y emocional debido al abuso físico del menor”. En la descripción de hechos argumenta que “abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, poniéndole las manos alrededor del cuello y asfixiándole”, refiriéndose a lo ocurrido durante el pasado fin de semana cuando el niño pasaba tiempo con ella.

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“Aunque el incidente del 26 de septiembre de 2026, en el que la demandada estranguló a nuestro hijo, es el último caso de maltrato, sostengo que ha habido otros casos de maltrato a lo largo de los últimos años”, menciona la demanda del actor francés que asegura también haber sido víctima.

“Estos otros incidentes incluyen agresiones físicas adicionales contra nuestro hijo, así como maltrato verbal y emocional por parte de la demandada hacia mí”, menciona sobre hechos ocurridos en años anteriores, uno de ellos cuando, asegura, la actriz le lanzó un plato con cubiertos a la cara.



La página TMZ por su parte reportó que en los hechos que describe Olivier, Berry habría pasado por un momento de ira en su casa, donde también estaba su actual pareja, el músico Van Hunt. La actriz habría entrado en la habitación del niño, que estaba divirtiéndose con videojuegos con unas gafas de realidad virtual, y le gritó, que parecía “un estúpido” y “un completo idiota”. Según la demanda, empezó a agredirlo físicamente y le agarró del cuello, mientras sentenciaba: “¿Y ahora quién es el dominante?“.

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La demanda también incluye los chats que la actriz le envió al niño después del supuesto incidente donde le decía que lamentaba lo ocurrido, pero sin especificar ninguna agresión.



Tras saberse sobre la demanda a la actriz, su abogada Marina Beck, emitió un comunicado en el que asegura que lo dicho por Olivier es una situación “totalmente infundada y deliberadamente engañosa”.

Así mismo asegura que es el tipo de comportamiento y acción que suele tener Olivier contra su cliente: “Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del señor Martínez y, aunque está profundamente apenada, no permitirá que esto la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y brindarle el amor y el apoyo que necesita”.

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Según TMZ la actriz y su abogada estarían alistando una contrademanda hacia el actor donde expondría episodios de violencia de parte de él.

De momento, la restricción temporal estará vigente hasta una audiencia que se celebrará el próximo 16 de octubre. Ese día se determinará si la orden de alejamiento se mantiene o no.

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Hay que mencionar que en el pasado quien acusó fue Berry a Martínez señalándolo de tener un comportamiento errático que impactaba negativamente en el hijo de ambos.

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