Hanna Rivas y las ‘red flags’ que no se pueden ignorar en una relación

Hanna Rivas es una artista que se ha dado a conocer entre los seguidores de la música regional colombiana con canciones como Por si acaso y Mi despedida. Además, hace poco estrenó La bandida, un sencillo con el que le canta al amor propio y al empoderamiento femenino.

Según contó la antioqueña en una entrevista que concedió a la revista Vea, este nuevo proyecto nació como parte de una catarsis con la cual sanó las heridas que le dejaron antiguos amores, así como de una iniciativa por motivar a las mujeres a no callar ni ignorar el maltrato.

“He sido víctima de abuso psicológico dentro de relaciones en las que me he sentido minimizada y no me he sentido suficiente”, Hanna Rivas.

El tormentoso pasado amoroso de Hanna Rivas

En su charla con Vea, la joven artista admitió que tuvo dos relaciones que marcaron su vida de forma negativa, teniendo en cuenta que fue víctima de agresiones verbales y psicológicas, así como de infidelidades que terminaron por afectar su salud mental.

“Terminaba cuestionándome si era yo la que estaba mal, si estaba haciendo las cosas mal o si estaba exagerando por no poder confiar en una persona que me fue infiel muchas veces. Pero es que, ¿cómo olvidas eso? ¿Cómo vuelves a confiar en una persona que te ha dicho tantas mentiras? Eso queda en tu cabeza y no se borra. A veces las personas no entienden la herida tan profunda que deja una infidelidad o una palabra hiriente”, expresó Hanna Rivas.

Las ‘red flags’ que, según Hanna Rivas, debes tener en cuenta en tu relación