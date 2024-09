Ana María Trujillo reveló la causa de muerte de su hijastra: “Empecé a gritar”

En marzo de 2024, la familia de Ana María Trujillo sufrió una sensible pérdida con la muerte de Kimberly Arata, hija de José Francisco Arata, empresario y esposo de la actriz colombiana.

“Te amé como a una hija. Fuiste amiga y hermana de las mías y una nieta más para mis papás. Se quedaron pendientes muchas carcajadas, dormidas juntas, cenas, películas, esquiadas, fotos y hasta peleítas por compartir”, fue parte del mensaje con el que la cartagenera despidió a su hijastra de 33 años en redes sociales.

¿De qué murió la hijastra de Ana María Trujillo?

A pesar de que la actriz comentó en su momento que Kimberly tuvo varios problemas de salud, no especificó la causa del deceso. Sin embargo, en una reciente entrevista con La sala de Laura Acuña contó algunos detalles de este doloroso episodio.

De acuerdo con lo expuesto por Ana María Trujillo, aquella noche estaba junto a su esposo en casa, cuando a él le entró una llamada en la cual le comunicaron que Kimberly, quien vivía en Miami, estaba hospitalizada y en coma.

“Yo no podía creer, empecé a gritar y a la media hora nos llaman y nos dicen que no el cuerpo no aguantó (...) El cuerpo le colapsó, ella tuvo influenza y covid al mismo tiempo, además estaba muy flaca y el cuerpo no aguantó le dio un paro cardiorrespiratorio, la alcanzaron a llevar al hospital, un amigo con el que estaba y pues nada”, explicó la también exreina de belleza.

Ana María Trujillo también habló del duelo familiar

En su charla con Laura Acuña, la actriz de Pedro el escamoso 2 recordó que el lazo entre José Francisco y Kimberly es mucho más especial de lo que algunos creen. Además, aprovechó la oportunidad para responder a quienes cuestionan el duelo por el que ella y su esposo atraviesan desde entonces.

“José es una persona que está ahí para todas sus hijas, y estuvo siempre cuando estuvo ‘Kim’, ellos eran muy unidos y dependía emocionalmente de él (...) Nadie tiene la vida perfecta, no saben por lo que estamos pasando. Nos ven felices, pero no es así. No voy a mostrar a mi esposo destruido en redes ni yo tampoco llorando. El ser humano no está preparado para esto”, concluyó Ana María Trujillo.