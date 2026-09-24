Hayley Williams, de Paramore, reacciona a la muerte de su exesposo: “Es una leyenda”

La muerte de Chad Gilbert, guitarrista y miembro fundador de la banda estadounidense New Found Glory, generó reacciones entre seguidores de la música punk y figuras de la escena alternativa. Entre quienes se pronunciaron estuvo Hayley Williams, vocalista de Paramore, con quien el músico mantuvo una relación sentimental durante varios años.

Gilbert murió el 20 de septiembre de 2026, a los 45 años. Tres días más tarde, Williams utilizó sus historias de Instagram para compartir unas palabras en su memoria y reconocer la influencia que tuvo en su vida, así como su aporte a la comunidad musical a la que perteneció.

Las palabras de Hayley Williams tras la muerte de su exesposo

La cantante comenzó su mensaje reconociendo que no sabía exactamente qué decir ni si era apropiado pronunciarse sobre la muerte de su expareja. Sin embargo, explicó que las vidas de las personas están conectadas por los caminos que comparten y que, en su caso, había motivos para recordar a Gilbert públicamente.

Hayley Williams destacó la importancia que tuvo el músico en su acercamiento a la cultura hardcore. A través de su relación, la artista conoció una escena musical que, según expresó, le permitió desarrollar una comprensión más profunda y un mayor respeto por esa comunidad.

En su publicación, la vocalista de Paramore también reconoció el trabajo de Gilbert como músico y su compromiso con el fortalecimiento de la escena. Sus palabras no se limitaron a la relación sentimental que ambos tuvieron, sino que se enfocaron en el legado que dejó dentro del mundo de la música alternativa.

"Chad es, sin duda, una leyenda de la escena musical, y el tiempo que compartí con él me enseñó mucho. Me presentó a personas que continúan dando forma a mi vida de maneras hermosas, así como a una música y una cultura que han enriquecido enormemente mi vida. No hay mucho que no se haya dicho ya sobre lo que aportó al mundo de la música en el que muchos de nosotros crecimos. Su influencia y su actitud guiaron al género hacia adelante. Su pasión por fortalecer la comunidad fue inspiradora y permanece conmigo". Hayley Williams.

La artista de 37 años envió sus condolencias a la familia, los amigos y los integrantes de New Found Glory. Además, agradeció las experiencias y los vínculos que surgieron durante el tiempo que compartió con Gilbert, a quien recordó como una figura importante en su recorrido personal y musical.

"Siempre estaré agradecida de que, gracias a él, adquirí una comprensión más profunda y un profundo respeto por la comunidad y la cultura del hardcore. Les envío mi cariño y mis condolencias a su familia, a la familia de NFG (New Found Glory) y a todos sus amigos", concluyó.

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La historia entre Hayley y Chad

Hayley Williams y Chad Gilbert comenzaron su relación sentimental a finales de la década de 2000. Ambos pertenecían a agrupaciones reconocidas de la escena musical estadounidense: ella como vocalista de Paramore y él como guitarrista de New Found Glory. Su romance se extendió durante varios años antes de que decidieran casarse.

La pareja anunció su compromiso a finales de 2014. Después de aproximadamente una década de relación, contrajeron matrimonio en febrero de 2016. La boda marcó una nueva etapa en su historia, que había transcurrido mientras los dos desarrollaban sus respectivas carreras musicales.

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Sin embargo, la unión duró poco tiempo. En julio de 2017, Hayley Williams y Chad Gilbert anunciaron su separación. En ese momento, ambos expresaron su intención de mantener una relación de amistad, aunque posteriormente siguieron caminos diferentes en su vida personal.

Tras la separación, el famoso guitarrista se casó con Lisa Cimorelli, integrante del grupo Cimorelli, en 2020. La pareja tuvo una hija, Lily, nacida en 2021.

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