Heidi Klum: edad, hijos, exparejas y más sobre la presentadora del sorteo del Mundial 2026

El sorteo de los grupos del Mundial FIFA 2026 se llevó a cabo este jueves y, más allá de la expectativa por conocer los cruces de la próxima Copa del Mundo, una de las personalidades que más llamó la atención fue Heidi Klum, modelo, empresaria y estrella de televisión alemana que ofició como una de las presentadoras del evento. Su presencia en el escenario generó búsquedas masivas en redes y plataformas digitales, especialmente de quienes querían saber más sobre su vida privada, su trayectoria y su papel dentro del espectáculo internacional.

¿Quién es Heidi Klum?

Es una de las figuras más influyentes del entretenimiento global. Aunque inició su carrera en el modelaje tras ganar un concurso en su país natal, se consolidó como una personalidad mediática de talla internacional gracias a su versatilidad frente a las cámaras y su presencia en proyectos audiovisuales con gran popularidad entre el público.

En los años 2000, Heidi Klum se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Victoria’s Secret, etapa que la catapultó al estatus de supermodelo. A partir de entonces amplió su trabajo a proyectos comerciales y creativos que reforzaron una marca personal sólida y reconocible en todo el mundo.

Su reconocimiento creció aún más con Project Runway, programa que presentó y produjo, y por el cual ganó un premio Emmy. También fue jurado en America’s Got Talent y lidera la versión alemana del concurso de televisión Next Topmodel.

Exparejas e hijos de Heidi Klum

En medio de su exitosa carrera, la vida personal de la alemana de 52 años también ha sido ampliamente seguida por la prensa internacional. Tiene cuatro hijos y varias relaciones sentimentales que han marcado diferentes etapas de su vida.

Su primera gran relación mediática fue con el empresario italiano Flavio Briatore, con quien tuvo a su hija mayor, Leni Klum. Aunque su romance no prosperó, la modelo ha contado que mantuvieron comunicación durante el embarazo, y posteriormente Leni fue adoptada por el cantante Seal, con quien Heidi Klum se casó en 2005.

Con Seal tuvo tres hijos: Henry, Johan y Lou, además de una relación que se convirtió en una de las más visibles del espectáculo internacional. Aunque la pareja se separó en 2012, se les recuerda por las ceremonias de renovación de votos que realizaban cada año y por mantener, durante un tiempo, una imagen de familia armoniosa.

Después de su divorcio, Heidi Klum sostuvo una relación con su guardaespaldas Martin Kirsten, y más adelante tuvo un noviazgo con el marchante de arte Vito Schnabel, ambos ampliamente cubiertos por los medios. Desde 2018 mantiene una relación con el músico alemán Tom Kaulitz, guitarrista de la banda Tokio Hotel, con quien se casó un año después. La diferencia de edad —ella mayor por más de 15 años— llegó a ser foco de comentarios, pero la estrella de televisión ha reiterado que viven una relación estable y feliz.