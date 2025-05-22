Heidi Klum: quién es, por qué es ‘La Reina del Halloween’ y de qué se disfrazó en 2025

Cada 31 de octubre, el nombre de Heidi Klum se apodera de las tendencias globales. Portales de moda, revistas de entretenimiento y millones de usuarios en redes sociales esperan con expectativa su nueva aparición, una tradición que la ha convertido en figura central de cada temporada de Halloween.

Modelo, presentadora y empresaria de 52 años, Klum es una de las personalidades más influyentes de la industria del entretenimiento. Nacida en Alemania, alcanzó fama internacional tras su paso por Victoria’s Secret y consolidó su carrera como conductora de programas como Project Runway y Germany’s Next Topmodel. Con el tiempo, su carisma y su visión para los grandes espectáculos la llevaron a construir un sello propio más allá de las pasarelas.

¿Por qué Heidi Klum es considerada ‘La Reina del Halloween’?

Desde hace más de dos décadas, la alemana se ha convertido en sinónimo de Halloween. Cada año organiza en Nueva York una de las fiestas más esperadas por celebridades, fotógrafos y medios especializados, en la que su disfraz es siempre el punto central. La modelo no se limita a elegir un atuendo llamativo: transforma su imagen por completo con ayuda de maquilladores, artistas de efectos especiales y expertos en prótesis.

Su reputación como ‘La Reina del Halloween’ nació gracias a la creatividad y el nivel de producción que imprime en cada una de sus apariciones. Disfraces como Jessica Rabbit (2015), el hombre lobo del video Thriller (2017), una alienígena grotesca (2019), una lombriz gigante (2022) o de la señora E.T. (2024), marcaron tendencia y demostraron su compromiso con llevar el concepto de disfraz al terreno del arte visual.

Los medios internacionales han destacado a Heidi Klum no solo por la espectacularidad de sus atuendos, sino también por el impacto mediático que genera año tras año. Sus transformaciones se convierten en tema de conversación en portales de moda, programas de televisión y redes sociales, consolidando su título de ‘La Reina del Halloween’ como una tradición que combina ingenio, humor y una producción casi cinematográfica.

¿De qué se disfrazó Heidi Klum en 2025?

Este año, Heidi Klum volvió a demostrar por qué su fiesta es un referente del Halloween en Estados Unidos. Para la edición de 2025, la modelo sorprendió con un impactante disfraz de medusa, inspirado en la figura mitológica que convertía en piedra a quienes la miraban. Su look, elaborado durante un proceso que tomó cerca de nueve horas, incluyó una compleja estructura verde con escamas pintadas a mano y un tocado de serpientes en movimiento que cubría por completo su cabeza y parte del cuerpo.

La transformación fue dirigida por Mike Marino, especialista en prótesis y efectos especiales, reconocido por su trabajo en el cine de Hollywood. A lo largo del día, Klum compartió con sus seguidores en Instagram parte del proceso, desde la colocación de colmillos y lentillas hasta el ensamblaje del corsé que completó la figura de la criatura marina.

Su esposo, Tom Kaulitz, guitarrista de la banda Tokio Hotel, acompañó la puesta en escena vestido como un guerrero de piedra, en un guiño a la leyenda de Medusa. La presentación oficial tuvo lugar en el Hard Rock Hotel de Nueva York, donde se dieron cita diseñadores, celebridades y amigos cercanos de la modelo. Con esta nueva creación, Klum reafirmó que su título de ‘La Reina del Halloween’ sigue tan vigente como hace más de veinte años.

