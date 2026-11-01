Heidi Klum volvió a ser la reina del Halloween con mano amputada. Así se transformó

La tradicional fiesta de Halloween de celebridades tuvo una nueva edición la noche del 31 de octubre en Nueva York. Este 2026 cumplió 25 años y a lo largo de las últimas ediciones la modelo Heidi Klum, compañera de rol de la colombiana Sofía Vergara en el reality ‘America’s Got Talent’, se ha convertido en la más impactante y creativa a la hora de disfrazarse.

Sus atuendos para esta ocasión han sido calificados como insólitos, espeluznantes e impactantes. Esta vez no fue la excepción.

Heidi Klum llegó en camión a fiesta de disfraces

La modelo alemana llegó a bordo de un camión como una gigantesca mano amputada y ensangrentada que de inmediato impresionó de tal manera que no fue posible reconocer que detrás del ‘vestido’ estaba la celebridad. El disfraz fue descrito como el más sorprendente de todos los que ha lucido. En las redes sociales las imágenes se viralizaron.

Las piernas de Klum estaban ocultas en los dedos corazón y anular, mientras que su cara apenas se veía por una abertura en la palma, junto a una herida abierta que dejaba al descubierto huesos y tendones. La gigantesca mano lucía uñas pintadas de rojo y abundante sangre falsa.

Horas antes de la fiesta, Klum había usado las redes sociales para anticipar detalles de su disfraz, sin embargo, los cibernautas especularon sin lograr descifrar de qué se trataba realmente.

Según informaron los medios estadounidenses, la mano que lució Klum era una reproducción de la suya. ‘Vogue’ indicó que para llegar a ella hubo escaneos de su cuerpo. En el disfraz puede observarse una versión de su anillo y el tatuaje con el nombre de su esposo, quien esta vez no pudo ir con ella. Tom Kaulitz, integrante de Tokio Hotel, estaba de gira en Alemania.

"He mirado mi mano y he pensado: eh, quizá pueda meter mi cuerpo de algún modo dentro", dijo Klum a la agencia AP.

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En la alfombra roja, la modelo le dio aún más realismo a su atuendo al escupir sangre falsa y sacar una lengua ensangrentada.

Trascendió que el artífice del disfraz fue Mike Marino, especialista en maquillaje y efectos especiales, y quien ha estado detrás de varios de los atuendos de terror de Klum para Halloween.

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En la mencionada fiesta de Halloween, celebrada en el restaurante neoyorquino Cathédrale, la jurado del reality de talento ha impactado con atuendos como un gusano enorme, E.T., Medusa y Fiona, de la cinta ‘Shrek’.

Con estos ha logrado convertirse en ‘La Reina del Halloween’, título que sostuvo en esta edición.

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