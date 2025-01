Heredero pide ayuda en redes por preocupante situación

Heredero, cuyo nombre real es Feizar Orjuela, ha capturado la atención de toda Colombia con su canción Coqueta, que se ha convertido en un gran éxito. Este tema de carranga fue la sensación del final de año del 2024, superando a otros géneros en las plataformas de streaming.

El popular tema solo ha triunfado en Colombia, sino que también ha ganado reconocimiento internacional. Su colaboración con el cantante de música popular Jessi Uribe ha sido bien recibida por muchos, aunque también ha generado opiniones divididas.

El Heredero Fotografía por: Instagram El Heredero

Heredero ha estado muy activo en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Recientemente, tuvo que enfrentar una laringitis aguda que lo llevó a cancelar varios conciertos, pero afortunadamente, ha recuperado su salud y ha reanudado su gira Coqueta Tour 2025.

“Con gran alegría quiero informarles que he RETOMADO mi gira, COQUETA TOUR 2025, luego de la corta pausa debido a un inconveniente de salud que, a Dios gracias, superé sin mayor problema... Agradezco los mensajes, las oraciones, las palabras de aliento que tanto bien me hicieron en los días en que las circunstancias me alejaron de uno de mis lugares favoritos, LAS TARIMAS”, escribió en sus redes.

¿Qué le pasó a Heredero, cantante de música carranguera?

Luego de comunicarle a sus seguidores que había regresado a los escenarios, tras la breve pausa, el artista volvió a preocupar al público con una denuncia que hizo en redes sociales.

En las últimas horas, el artista publicó una imagen en sus historias de Instagram pidiendo la ayuda de sus seguidores, pues personas inescrupulosas están usando su imagen para suplantarlo en redes sociales.

Heredero mostró un pantallazo de un perfil de Facebook con el nombre de Her Carranga, que tiene una foto suya; sin embargo, es una cuenta que no la maneja directamente él. “Perfil falso. Reportar, por favor”, escribió junto a la imagen. Tras enterarse de la publicación de Heredero, muchos usuarios de internet acudieron al perfil de Facebook para hacer el reporte correspondiente.

Hasta ahora, el cantante no ha compartido ninguna novedad sobre el asunto. “En verdad que la gente es mala la maldad y envidia no tiene límites. Estaré atenta para denunciar. Muchas gracias por informar”, comentó una seguidora.