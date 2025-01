Heredero reveló en qué gastó su primer pago de YouTube: “yo sé que es algo bobo”

Ahora que Heredero se ha convertido en el artista más sonado del momento, gracias a su éxito ‘Coqueta’, su público quiere saber todo de él. Quién es su familia, cuántos años tiene, cómo comenzó en la música y por supuesto, en qué invierte el dinero que gana son asuntos del interés de sus millones de fanáticos.

El artista, que ya tiene las fechas de lo que queda del mes de enero comprometidas con conciertos que dará en varias ciudades colombianas, se ha caracterizado pro su espontaneidad para contar su historia antes de alcanzar la fama.

Heredero, que recuerda haber trabajado en oficios varios como vendedor o taxista cuando apenas soñaba con vivir de su música, y que incluso alcanzó a sentirse fracasado porque no llegaban las oportunidades, concedió una entrevista al pódcast de Janneth Camacho donde recordó sus inicios, a los 7 años, y la manera en que su vida en el campo lo ha inspirado.

Dentro de las confesiones Feizar Orjuela, como es el nombre de pila de Heredero, contó que pasó un buen tiempo antes de recibir su primera ganancia, fruto de las visualizaciones en el famoso canal de videos YouTube, al alcanzar su primer millón de vistas. El artista decidió que era un dinero que debía invertir.

Antes de revelar en qué se gastó esa ganancia, contó que pasaron dos años para lograr ganarlo.

Heredero le compró tenis a su hijo con primer pago de videos

“Cuando me pagaron pude reinvertir en el proyecto, poder comenzar a pagar deudas por ahí, pero fue dos años después del lanzamiento de las canciones, dos años después llegó eso”, mencionó el artista nacido en Macaravita, Santander, más exactamente en la vereda Pajarito. “El 13 de agosto teníamos una presentación en Chitagá, Norte de Santander. Fue un mes después del boom de la canción en YouTube, todo de manera orgánica. Llegamos a un millón de vistas, algo inusual para el género”, declaró el santandereano a Janeth Camargo.

Sobre el destino del dinero recordó: “Yo sé que es algo bobo para el que lo escucha”, afirmó Feiza y recordó que pensó en su hijo cuando tuvo la plata en la mano.”Con el primer pago pensé en mi hijo, que no tenía tenis. Fui y se los compré. Tal vez para otros sea algo sencillo, pero para mí fue muy especial”.

El cantante y compositor que volvió a poner de moda la música carranga, indicó que valora al máximo cada ganancia que obtiene y siempre procura ser agradecido sin pensar en si es mucho o poco el dinero recibido.

“A mí me llegan 20.000 y los agradezco, me persigno, porque son 20.000 no de la nada, pero si de subir una canción y que le lleguen a uno 20.000 pesos, una bendición. Ahí voy echándole ganas”, mencionó Heredero, quien recordó también que solo 30 años después de presentarse en su primera tarima comenzó a ser reconocido.

