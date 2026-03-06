Hermana de Enrique Iglesias quedó atrapada en medio del conflicto bélico

La creciente tensión por el conflicto en Medio Oriente ha tenido un impacto notable en el mundo del entretenimiento. En esta ocasión, la atención se centra en Ana Boyer, la hermana del famoso cantante español Enrique Iglesias, quien se encuentra atrapada en Doha, la capital de Catar, debido al cierre del espacio aéreo tras los recientes enfrentamientos en la región. Ana, socialité y empresaria, ha estado viviendo en Catar desde 2016 junto a su esposo, el extenista Fernando Verdasco, y sus tres hijos. Sin embargo, la familia se ha visto temporalmente imposibilitada de salir del país, ya que varios aeropuertos de la zona han suspendido sus operaciones por motivos de seguridad.

¿Qué pasó con Ana Boyer, hermana de Enrique Iglesias?

A través de sus redes sociales, Boyer envió un parte de tranquilidad para sus seguidores, a quienes les agradeció los mensajes de preocupación que le han dejado. En un breve mensaje, aseguró que se encuentran a salvo, aunque la incertidumbre por la situación continúa. “Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto”, escribió.

La situación ha generado gran preocupación porque Boyer está en la recta final de su cuarto embarazo. Lo que debía ser un periodo tranquilo para esperar la llegada de su bebé se ha convertido en días de incertidumbre debido al conflicto armado que involucra a varios países de la región. El cierre del espacio aéreo ha impedido que la empresaria viaje a España, donde tenía compromisos laborales y donde también esperaba pasar parte de su embarazo junto a su familia. Mientras tanto, su esposo ha compartido algunas imágenes de la ciudad en redes sociales, mostrando que permanecen resguardados en su vivienda junto a sus hijos, siguiendo las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades locales.

Aunque Enrique Iglesias no ha hecho declaraciones públicas sobre la situación de su hermana, el caso ha captado la atención de los medios, especialmente por el contexto del conflicto en la región. Por el momento, Ana Boyer y su familia están en Doha, esperando que la situación se estabilice y que los vuelos internacionales se reanuden.