Hermana de Karol G se casó en una sencilla ceremonia ¿'La Bichota’ estuvo presente?

La familia de Karol G volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras conocerse que Jessica Giraldo Navarro, hermana de la cantante, contrajo matrimonio recientemente en Colombia en una ceremonia íntima y alejada del foco mediático.

La noticia despertó especial interés entre los seguidores de la cantante no solo por el vínculo familiar, sino por la discreción con la que se llevó a cabo el evento y por una pregunta que rápidamente se instaló entre los fans: ¿la cantante colombiana asistió a la boda?

Así fue la boda de la hermana de Karol G

La ceremonia se celebró en Bahía Solano, Chocó, sobre la costa del Pacífico colombiano, un destino caracterizado por su entorno natural y su carácter reservado.

Jessica Giraldo compartió algunas imágenes del momento en redes sociales, en las que se aprecia una celebración enfocada en lo familiar y lo personal, lejos del foco mediático habitual que rodea a la cantante de reguetón.

“Celebrar rodeados de las personas que amamos y en el lugar con el que más conectamos, es una bendición de Dios, así como una oportunidad de ser feliz. Bahía Solano, un lugar que llevaré en mi corazón, los recuerdos de un fin de semana con mi familia, disfrutando de la naturaleza, de lo sencillo, de mirarnos y estar agradecidos de tenernos, el mayor tesoro y milagro”, escribió la novia en la descripción de su posteo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue precisamente la ausencia de imágenes o menciones directas de Karol G en las fotografías y videos que se difundieron del evento. Esto generó especulación entre los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si ‘La Bichota’ estuvo presente o si, por compromisos profesionales, no pudo acompañar a su hermana en este momento especial.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial que aclare la presencia de la cantante colombiana en la ceremonia. Tampoco la artista ha hecho referencias públicas al matrimonio en sus redes sociales, donde suele compartir tanto momentos de su carrera como aspectos puntuales de su vida personal. La falta de declaraciones ha mantenido el tema en el terreno de la incertidumbre, aunque también ha reforzado la idea de que se trató de un evento estrictamente privado.

Cabe recordar que Karol G ha sido enfática en distintas ocasiones sobre la importancia de proteger la intimidad de su familia, a pesar de la exposición constante que implica su carrera internacional. Por ello, no resulta extraño que, incluso de haber asistido, su presencia no haya sido documentada ni difundida públicamente.

