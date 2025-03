Hermana de ‘Yailin’ perdió el bebé que esperaba: “no encuentro consuelo”

‘Mami Kim’, es una influencer y creadora de contenido de República Dominicana, famosa, especialmente, por ser la hermana mayor de la cantante urbana ‘Yailin, la más viral’.

Ha logrado reconocimiento en las redes sociales gracias a su contenido en plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans, donde comparte detalles de su vida personal, así como fotos, videos y sus experiencias. En varias oportunidades, ha sido el centro de controversias por su relación con la ex de Anuel y Wanda Díaz, su mamá. Han salido a la luz varias discusiones y distanciamientos entre ellas, llenos de acusaciones y reproches. Sin embargo, en agosto de 2023, Mami Kim decidió ofrecer disculpas públicas y manifestó su deseo de reconciliarse con su familia.

“Estoy haciendo este video para disculparme con mis fans, con mi familia, especialmente con mi hermana y mi madre. Hubo muchas cosas que dije que podrían ser ciertas o no, pero no debería haberlas dicho”, dijo a través de un video.

‘Mami Kim’ confirma la pérdida del bebé que esperaba

El pasado 8 de marzo, ‘Mami Kim’ confirmó que estaba en la espera de un bebé: “Feliz de poder informales que lo logramos. Después de tantos análisis y intentos fallidos al fin logramos. Tengo que llevar cuidados especiales pero Con DIOS Este bebé 👶 llegará a llenarme de amor y felicidad tu familia te espera 🤍 con ansias”, escribió emocionada en ese momento.

No obstante, en una reciente y emotiva publicación, confirmó que perdió el bebé. “Tengo malas noticias. Por eso estado ausente estado ingresada en un hospital desde el lunes. Perdí mi bebé 💔😭😭😭😭😭😭. Me siento tan mal, Dios mío. Mi bebé tenía 2 hoyos en su cabecita. Tanta ilusión, Dios mío y no tiene signos vitales desde ayer. ¿Cómo podré superar, esto Dios mío?”, escribió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Vlady Gomez, su amigo y representante lamentó la triste noticia. “Con el corazón roto y profunda tristeza, nos unimos al dolor de Mami Kim y Mariachi Budda. No hay palabras suficientes para aliviar una pérdida tan grande, un sueño lleno de amor y esperanza que hoy se convierte en lágrimas y luto. Mami Kim, sentimos tu dolor y te abrazamos con el alma. Tu pequeño ángel ahora descansa en el cielo, rodeado de luz y amor. Que Dios les dé la fuerza para superar este momento y la paz para sanar poco a poco. No están solos, estamos con ustedes".