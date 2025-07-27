Hermana de Yeison Jiménez publicó foto del funeral: este detalle llamó la atención

El pasado 13 de enero, la familia de Yeison Jiménez llevó a cabo una ceremonia íntima para darle el último adiós al reconocido intérprete de música popular, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá. El homenaje se realizó en un entorno estrictamente privado, reservado para sus seres más cercanos.

En medio del encuentro, Lina Jiménez, hermana del cantante, decidió compartir en redes sociales una imagen del ataúd, acompañada de un mensaje dirigido directamente al artista. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente conmovió a sus seguidores, quienes la describieron como “sensible” y “desgarradora”.

La foto del ataúd de Yeison Jiménez

A través de su cuenta de Instagram, Lina Jiménez compartió una fotografía tomada durante el funeral de su hermano, correspondiente a la ceremonia privada que la familia realizó para despedir al cantante. La imagen fue publicada horas después del sepelio y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del artista.

En la fotografía se observa el ataúd de Yeison Jiménez completamente cerrado, dispuesto en el centro del lugar donde se llevó a cabo la despedida. Alrededor del féretro se aprecian arreglos florales y otros elementos.

Sin embargo, hubo dos detalles puntuales que llamaron la atención. Junto al ataúd, la familia ubicó varias fotografías del cantante, mientras que sobre el féretro fue colocado el sombrero que el músico solía usar con frecuencia, un objeto que muchos seguidores identificaron como parte característica de su imagen pública.

La imagen publicada por Lina Jiménez estuvo acompañada de un mensaje dirigido directamente a su hermano, en el que expresó el dolor por su ausencia y la dificultad de asumir su partida. En el texto, la hermana del cantante recurrió a una metáfora relacionada con la carrera artística de Yeison Jiménez para referirse a su fallecimiento.

“Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores, que te estamos extrañando mucho”, escribió la hermana de Yeison Jiménez en la emotiva publicación.

La publicación de Lina Jiménez estuvo acompañada por 'Canción de luto', sencillo del artista Fernando Burbano. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

Las reacciones a las palabras de Lina Jiménez y a la foto que publicó no se hicieron esperar. Cientos de usuarios replicaron el posteo, agregando mensajes de condolencia para toda la familia. “Cada imagen y cada mensaje me causan más dolor”, “los jimenistas estamos con ustedes de corazón” y “vuela alto, Yeison”, fueron algunos de los comentarios que recibió la familia.

