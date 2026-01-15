Hermana de Yeison Jiménez respondió a críticas de Giovanny Ayala por homenaje al cantante

Las declaraciones de Giovanny Ayala sobre el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, realizado en el Movistar Arena de Bogotá, publicado este 15 de enero, generaron una fuerte controversia en redes sociales. El intérprete de música popular calificó el encuentro como un “circo” y cuestionó la presencia y el comportamiento de varios artistas que participaron en el evento.

En un video difundido en sus plataformas digitales, Ayala explicó por qué decidió no asistir al homenaje y comparó lo ocurrido en el escenario con un espectáculo que, según él, se alejó del sentido solemne que debía tener una despedida.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

“Un amigo ayer me dijo que había llegado el circo a Bogotá (…) y resulta que el circo llegó al Movistar Arena”, expresó al inicio de su mensaje.

Giovanny Ayala fue más allá y señaló que, a su juicio, algunos de los cantantes que fueron al evento buscaron protagonismo. “Parecía una feria de carnavales (…) buscando como que la gente diga: ‘ay, estoy con la rosca’”, afirmó.

Además, criticó el repertorio interpretado durante el evento y aseguró que no se cantaron temas acordes a una despedida. “Cantaban sus éxitos, sus canciones para darse protagonismo a sus carreras. Ahí estamos despidiendo un coleguita que se fue”, agregó.

Giovanny Ayala cerró su pronunciamiento reiterando que su ausencia no estuvo relacionada con falta de respeto hacia Yeison Jiménez, sino con su manera personal de vivir el luto.

“Le doy mis condolencias a su esposa, con mucho respeto. Discúlpeme por no haber ido, pero mi luto lo guardo aquí en mi corazón (...) No tengo que ir allá a hacer shows, hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más, aquí estoy yo, aquí estoy yo, y salto y bailo. ¿Qué es eso, por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui”, concluyó.

Así respondieron la hermana de Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez a Giovanny Ayala

Las palabras del artista no pasaron desapercibidas y provocaron reacciones inmediatas. Una de las más contundentes fue la de la hermana del fallecido cantante, quien respondió directamente en los comentarios de la publicación.

En su mensaje, Lina Jiménez cuestionó las críticas de Giovanny Ayala y lo acusó de buscar protagonismo con sus declaraciones, asegurando que no era bienvenido en ningún evento relacionado con Yeison Jiménez:

“Ay, señor. Usted no fue porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él después de toda la mier%@ que habló. Vaya busque protagonismo en otro lado, oportunista”.

Esta respuesta fue respaldada por Ciro Quiñónez, quien también reaccionó en el mismo espacio y lanzó un comentario en el que rechazó la postura del cantante y defendió el homenaje realizado a Yeison Jiménez, a quien considera como su “padre musical”:

“Usted no fue porque Yeison lo odiaba. Fue un h#$@en vida con Yeison, hablando muchas cosas de él. Usted no fue porque ninguno lo quiere ni lo soporta. He dicho, mi querido y olvidado Giovanny Ayala”.

Las respuestas fueron republicadas por Ciro en su cuenta de Instagram, teniendo en cuenta que Giovanny Ayala eliminó la publicación horas después. Fotografía por: Captura de pantalla

Las respuestas generaron un amplio debate entre seguidores y colegas del género, con cientos de comentarios divididos entre quienes apoyaron la postura de Ayala y quienes respaldaron a la familia de Yeison Jiménez y a los artistas que participaron en el homenaje.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí