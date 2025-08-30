Hermana gemela de exparticipante de LCDLF busca ser la nueva Miss Universe Colombia

La expectativa crece alrededor de Miss Universe Colombia 2025, el concurso que definirá a la representante del país en el certamen internacional de belleza más reconocido del planeta. La edición de este año tendrá un componente adicional de emoción: el evento no solo marcará la elección de la candidata nacional rumbo a Tailandia en noviembre, sino que también contará con la participación de una concursante que ha dado de qué hablar en redes sociales y medios por un detalle muy particular de su vida familiar: es hermana gemela de una exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Se trata de Cavylla Valencia, quien fue seleccionada como representante del departamento de Nariño. Su nombre ha llamado la atención de la audiencia no solo por su porte y preparación, sino porque es hermana gemela de Tania Valencia, actriz y modelo recordada por su paso en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Los seguidores del reality, que se transmitió en el Canal RCN y ViX, recuerdan a Tania por su carácter competitivo y por haber integrado el grupo de los ‘Galácticos’.

Aunque para muchos su aparición en el listado de participantes es una sorpresa, Cavylla no es ajena al universo de los concursos de belleza. Hace algunos años compitió representando al municipio de Candelaria con el objetivo de obtener la corona departamental del Valle del Cauca. En esa ocasión alcanzó reconocimientos en categorías especiales, destacándose con un segundo lugar en la prueba de mejor figura. Según ha manifestado en entrevistas y publicaciones personales, este logro fue el resultado de “disciplina, consciencia en nutrición y un intenso entrenamiento físico”.

¿Qué se sabe sobre el reality Miss Universe Colombia?

El certamen se realizará por primera vez como un docu-reality, compuesto por diez episodios de dos horas cada uno, que serán transmitidos por el Canal RCN. El objetivo es mostrar en detalle el proceso de formación y selección de la representante nacional al Miss Universo, más allá de la pasarela, destacando aspectos como el liderazgo, la comunicación, la cultura general y la preparación física.

El programa será conducido por la reconocida presentadora Claudia Bahamón, y contará con un jurado de lujo integrado por Valerie Domínguez (Señorita Colombia 2005 y actriz), Andrea Tovar (Señorita Colombia 2015) y el diseñador Hernán Zajar, quienes tendrán la misión de elegir a la próxima candidata que buscará dejar en alto el nombre de Colombia en el escenario internacional.

El reality comenzará este 30 de agosto y tendrá 10 capítulos.