Hernán Gómez y su experiencia sobrenatural con Darío Gómez: “Me dejó un mensaje”

En una reciente entrevista, el cantante Hernán Gómez Zapata, conocido por su carrera en la música y su estrecha relación con su fallecido hermano Darío Gómez, compartió una experiencia que él mismo calificó como “emotiva” y “sobrenatural”.

‘El señor de la cantina’, como se le conoce en la industria, reveló que tuvo un inesperado encuentro con ‘El rey del despecho’ a los pocos días de su fallecimiento.

Así fue el encuentro sobrenatural entre Hernán y Darío Gómez

En conversación con la revista Vea, ‘El señor de la cantina’ recordó a su hermano y aseguró que, tras su partida, ha experimentado momentos cuya naturaleza no puede explicar. Sin embargo, advirtió que los guarda con mucho cariño en su memoria.

“Recién falleció Darío, yo me fui para la vereda de donde nosotros somos y estaba en la casa de mi hermano William, cuando de un momento a otro se me apareció Darío con un vestido de color beige. Se me hizo al ladito, me saludó y me dejó un mensaje”, explicó inicialmente.

En cuanto al recado que le habría entregado su hermano, Hernán Gómez aseguró que estuvo relacionado con Johana ‘Nini’ Vargas, viuda de Darío Gómez.

“Me dijo: ‘Hernán, ayúdale mucho a Johana. No me la desampares, por favor’. Cuando yo volteo a ver ya Darío no estaba”, agregó el intérprete de La cantina, quien mencionó que también han sido recurrentes los sueños en los que ve y se comunica con ‘El rey del despecho’.

El nuevo proyecto musical de Hernán Gómez

Durante su conversación con la revista Vea, ‘El señor de la cantina’ también habló en exclusiva sobre Si me vas a abandonar, un nuevo sencillo en el que trabajó junto a ‘Pistolita’, el guitarrista que acompañó a Darío Gómez durante cerca de 40 años.

“Es una canción de los años 60 que grabé en 2022 con una compañía diferente a la que estoy ahorita (...) En este momento con mi equipo de trabajo tengo un nuevo proyecto, que es un álbum compuesto por 10 canciones y ‘Si me vas a abandonar’ es una de estas. Cada semana vamos a lanzar una canción nueva y sé que al público le va a gustar esta propuesta porque son canciones que vienen con nuevos arreglos y, además, tiene ese toque en vivo”, comentó el músico antioqueño de 62 años.

“Ahora que trabajo con el maestro ‘Pistolita’ recuerdo mucho más a mi hermano Darío en los escena

o tener parte de Darío ahí conmigo. Además, ‘Pistolita’ me ha dicho que si estuviera tocando con nosotros estaría enfermo ¡Es que su vida es el requinto!”, concluyó Hernán Gómez.