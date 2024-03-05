Hija de Andrea Valdiri cumplió 15 años. Esta fue la sorpresa que le dio la influenciadora

Andrea Valdiri una de las creadoras de contenido más comentadas del país. Constantemente, se convierte en tendencia en redes sociales por detalles relacionados con su vida personal, que incluye su faceta como mamá, empresaria, modelo e incluso, por su vida sentimental.

Los 15 años de la hija de Andrea Valdiri

A través de sus historias en Instagram, donde cuenta con 9,9 millones de seguidores, la influenciadora compartió que su hija mayor cumplió 15 años. De hecho, el año pasado le adelantó un primer regalo, dándole un apartamento a su nombre, como un símbolo de estabilidad y apoyo para su futuro. En ese momento, Valdiri comentó que uno de sus principales objetivos como madre es asegurar la seguridad y las oportunidades para sus hijas. Ahora, a pocos días de la celebración, ‘La Valdiri’ sorprendió nuevamente a Isabella con varios detalles: un viaje a Cartagena de Indias, un ramo de flores con las favoritas de ella, una torta con velas encendidas y, para darle un toque especial, una serenata con mariachis en plena calle.

Mientras tanto, la quinceañera disfrutaba desde el balcón uno de los momentos más emotivos de su vida. El plan, meticulosamente organizado por Valdiri, fue transmitido en tiempo real a sus seguidores, quienes pudieron ver las reacciones de sorpresa de Isabella y los gestos de cariño de quienes hicieron que ese momento fuera tan especial.

La influenciadora también insinuó que la fiesta oficial será espectacular, con invitados especiales, una decoración temática y varias sorpresas que sorprenderá a muchos. Los seguidores no tardaron en reaccionar, llenando las redes con comentarios que resaltan tanto la magnitud del gesto como la estrecha relación que tiene con su hija. Muchos elogiaron su esfuerzo y dedicación. “Pueden decir lo que sea de Valdiri, pero esa mujer adora sus hijas y las ha criado con valores humildad y son unas buenas niñas”. “los 15 años son los sueños de hadas de toda niña de toda mujer el cumpleaños más esperado de todas las femeninas”, “no es solo lo material que le da es lo especial y lo amorosa y dedicada que es con sus hijas”, “esas niñas han recibido tanto amor de su madre y familiares que no se van a conformar con menos”, “esa niña es lo más lindo”, “las mamás son mágicas”, “como mujer eres admirable, como madre un ejemplo a seguir”.