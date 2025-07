Hija de Daddy Yankee confesó que no escucha la música de Karol G ¿Cuál es la razón?

En redes sociales no todo es aplauso, y Jesaaelys Ayala lo sabe bien. La hija del reconocido reguetonero Daddy Yankee sorprendió a muchos de sus seguidores al revelar, durante una transmisión en vivo, que la música de Karol G no está dentro de sus playlists habituales. La confesión generó curiosidad, especialmente por el peso que tiene su padre en el género urbano, donde la artista colombiana se ha consolidado como una de las grandes figuras de la última década.

Jesaaelys, conocida también por su faceta como empresaria e influenciadora, respondió a las preguntas de sus fans con naturalidad. Aunque reconoció que respeta profundamente la carrera de ‘La Bichota’ y destacó su impacto como mujer en la industria musical, dejó claro que sus gustos personales van por otro lado: “Respeto mucho a Karol G como artista. Su flow y su proyección como mujer son brutales, pero simplemente no consumo su música. Cada quien tiene sus gustos”.

¿Por qué la hija de Daddy Yankee no escucha a Karol G?

Durante la charla, Jesaaelys detalló que su preferencia no tiene que ver con rivalidades ni con diferencias personales. Más bien, responde a una afinidad particular con otros exponentes del género urbano. En su lista figuran artistas como Bad Bunny —a quien mencionó por su nombre de pila, Benito— y Rauw Alejandro, a quienes valora por su creatividad y la capacidad de proponer sonidos nuevos dentro del reguetón y el trap.

La joven también aclaró que no suele escuchar reguetón de manera constante, a pesar de haber crecido rodeada de este ritmo gracias a la carrera de su padre. “No escucho mucho urbano, y cuando lo hago, trato de que sea algo que de verdad me guste y me inspire”, comentó. Con esta respuesta, reafirmó que su relación con la música está marcada más por la autenticidad que por compromisos familiares o presiones externas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

De acuerdo con Jesaaelys, elegir qué escuchar forma parte de ser fiel a sí misma, incluso si eso significa apartarse de lo que muchos esperarían por ser hija de una leyenda del reguetón. En la misma transmisión, la influenciadora aseguró que admira la conexión que Karol G logra establecer con su público y la manera en que representa a las mujeres en un género históricamente dominado por hombres.

Finalmente, su sinceridad terminó generando más respaldo que crítica. Muchos seguidores destacaron que, aunque no sea fan de la ‘Bichota’, su opinión fue respetuosa y coherente. Al final, como ella misma dijo, “cada quien con sus gustos”.