Hija de Daddy Yankee se casó sin la presencia del cantante ¿Quién es su esposo?

En la mañana de este domingo, Jesaaelys Ayala González, una de las hijas que Daddy Yankee tuvo con su exesposa Mireddys González, reveló a través de redes sociales que contrajo matrimonio.

La publicación generó una ola de reacciones entre los seguidores de la creadora de contenido, muchos de los cuales pusieron el foco en la ausencia del famoso cantante durante la ceremonia.

De hecho, una de las fotografías compartidas mostró que fue Mireddys González quien acompañó a su hija hasta el altar, en lugar de Daddy Yankee. Un detalle que no pasó desapercibido para los curiosos y que dejó entrever las grietas existentes en la relación familiar tras la polémica separación del puertorriqueño y su exesposa.

“Me casé con el amor de mi vida”, escribió Jesaaelys como descripción a la publicación, en la que además mostró en primer plano los anillos de matrimonio.

Otro de los detalles que llamó la atención fue que, según explicó la propia creadora de contenido, la boda se llevó a cabo en octubre de 2025. Sin embargo, solo hasta ahora decidió hacer pública la noticia.

Él es el esposo de Jesaeelys, hija de Daddy Yankee

Se trata de Carlos Olmo, un fotógrafo profesional con experiencia en la cobertura de eventos deportivos. Su trabajo se ha centrado principalmente en el béisbol, disciplina en la que ha colaborado con distintos equipos de Puerto Rico, su país natal.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre la relación ni sobre el matrimonio, seguidores de Jesaaelys y de Daddy Yankee han comenzado a seguir de cerca a los protagonistas, atentos a la posible aparición de nueva información.

¿Por qué Daddy Yankee está distanciado de su hija?

En medio de los procesos judiciales que rodearon el divorcio del artista y de Mireddys, Jesaeelys siempre se mostró del lado de su madre. Incluso, hubo momentos en los que pareció atacar a su padre en diferentes publicaciones.

“Yo conozco mi corazón y conozco la verdad. Eso me deja dormir tranquila en las noches”, comentó en una ocasión sobre la separación de sus padres, lo que fue considerado como una indirecta a Daddy Yankee.

¿Quiénes son los otros hijos de Daddy Yankee?

Sumado a Jesaaelys, fruto del amor entre ‘El Cangri’ y Mireddys González nació otro hijo llamado Jeremy Ayala González. Es el hijo menor del reguetonero y el único que decidió seguirle los pasos en la industria musical. Sin embargo, no lo hace como cantante, sino como productor.

La hija mayor de Daddy Yankee es Yamilet. Nació en 1995, cuando su padre tenía 17 años y todavía no se había relacionado con Mireddys.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí