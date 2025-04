Hija de Epa Colombia celebró el primer cumpleaños sin su mamá. Así fue el momento

Daphne Samara, la pequeña hija de Epa Colombia, celebró el pasado 9 de abril su primer año de vida en circunstancias atípicas: a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde su madre permanece privada de la libertad por los actos vandálicos que protagonizó en una estación de Transmilenio.

Las imágenes fueron publicadas por Martha Rojas y Gerardo Barrera, padres de la influenciadora, quienes llegaron a las afueras del centro penitenciario en compañía de su pequeña nieta e hicieron un llamado especial a las autoridades que llevan el caso.

“Hoy está de cumpleaños mi hermosa nieta, pero, desafortunadamente, no ha podido estar con su mamá porque la justicia colombiana la tiene encerrada”, expresó el papá de Epa Colombia a través de un video que fue compartido en las redes sociales de Karol Samantha, novia de la creadora de contenido.

“Le pedimos al juez o a la jueza que le dé pronta libertad a Daneidy y que nos dé buenas noticias. Le estaríamos muy agradecidos porque su familia la necesita, sobre todo su hija y su pareja. Todos la necesitamos aquí afuera. Dios quiera que nos haga el milagro”, agregó Martha Rojas.

Epa Colombia no quiere que su hija viva en la cárcel

En una entrevista que brindó desde la cárcel El Buen Pastor a Johana Bahamón, la creadora de contenido recordó que la lactancia materna en prisión es un derecho fundamental para las mujeres que están en esa situación.

“A mí me gustaría que me dieran el derecho de la lactancia. Que ella (su hija) pudiera venir todos los días, una hora diaria, para yo tener esa comunión con ella, abrazarla, verla crecer, porque esa es mi mayor motivación: verla crecer”, comentó ‘Epa Colombia’, quien advirtió también que no quiere tener a la bebé viviendo en prisión, teniendo en cuenta que “en estos lugares se ven cosas muy horribles”; sin embargo, advirtió que le gustaría recibir la visita de su hija a diario.

“Yo quiero verla todos los días, levantarme y hacerle sus huevitos. No tenerla es muy duro porque ella está apegada a mí. Eso es lo que me ha dado más duro”, concluyó ‘Epa Colombia’ sobre su experiencia en prisión.